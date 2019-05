Nieuwe winkels, een klassieker die een dubbele verjaardag viert en de wedergeboorte van een topboetiek. Het scala aan boetieks met wow-factor in Gent blijft tot de verbeelding spreken.

MODE: hippe Deense labels in nostalgisch decor

Scandinavische mode in een vintage pand? Daarvoor moet u bij Wearable in Steendam zijn. Claudia De Baets (28) brengt al drie jaar de tofste Deense merken naar Gent, eerst via haar webwinkel en pop-up sales en sinds vorig jaar in haar eigen winkel. De zaak oogt niet minimalistisch en clean zoals je bij de Scandinavische stijl zou verwachten, maar ademt veeleer de sfeer van een gezellig nostalgisch winkeltje uit. Een bewuste keuze van de zaakvoerster, die zelfs het geweldige oude behangpapier met ooievaarsmotief van Priem aan de muren liet hangen. De Deense brands Soft Rebels, Pop Copenhagen en Moves by Minimum vormen het hart van het aanbod, sinds kort aangevuld met het Franse merk FRNCH.

