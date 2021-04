Het haute-couturehuis Christian Dior presenteert voor het eerst zijn pre-fall collectie voor vrouwen met een fysieke show in Shanghai.

Het is een primeur voor het merk Dior om een pre-fall collectie in de vorm van een modeshow voor te stellen. Geen ongewone keuze om de tegenslagen van het afgelopen jaar goed te maken. Na de annulatie van de cruise collectie en verschillende défilés van de ready-to-wear collecties, besliste het modehuis Dior om het oude stramien achter zich te laten en nu ook een spektakel van de pre-fall collectie te maken. De voorstelling vindt plaats in het Long Museum West Bund in Shanghai, maar wordt zoals steeds sinds corona ook live gestreamd.

China is een van de enige landen waar fysieke shows mogelijk zijn door het streng optreden van de Chinese autoriteiten omtrent het coronavirus. Shanghai wordt steeds populairder als stad voor modeshows van globale merken. Zo stelde ook Louis Vuitton vorig jaar een menswear collectie voor in deze opkomende stad.

De nieuwe lijn van Maria Grazia Chiuri is geïnspireerd door de Dior-muze Mitzah Bricard en ondernemer in de modesector Elio Fiorucci. Dior deelde eerder al mee dat er kunstreferenties in de show zullen zitten, waaronder pop art van Richard Hamilton en nieuw futurisme van Marco Lodola.

Volg de livestream hier vandaag om 15 uur.

