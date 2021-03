De 29-jarige actrice Shailene Woodley maakte naam met rollen in series en films als Big Little Lies en The Fault in Our Stars. Naast acteren houdt ze zich bezig met milieu- en klimaatactivisme. In zee gaan met organisaties en merken doet Woodley enkel wanneer ze er volledig achter staat. '

De actrice is een milieuactiviste, maar waag het niet om te zeggen dat ze de aarde wil redden, want dat vindt ze absurd. 'Hoezo beschermt de mens de natuur? Dat vind ik veel te arrogant. Wij zijn de natuur,' legt ze uit tijdens een Zoominterview om haar samenwerking met het Chileense (zonne-)brillenmerk Karün toe te lichten. Shailene Woodley trok tussen de lockdowns naar Patagonië om het duurzame merk en oprichter Thomas Kimber beter te leren kennen. Te midden van regenstormen ging ze met de boot op bezoek bij de lokale ondernemers, raapte ze zwerfvuil en had ze diepe gesprekken over waar we naartoe moeten met de wereld. 'Ik voelde me er meteen thuis.' Shailene Woodley: 'Ik ben enorm kieskeurig wat de merken of organisaties betreft waarmee ik me verbind. Hoewel ik al vaker aanbiedingen tot samenwerkingen heb gekregen en de mensen achter de merken misschien heel sympathiek vond, heb ik nog nooit zo'n goede match gevonden als met Karün. De waarden van het merk en de manier van werken vallen volledig samen met hoe ik ondernemerschap zie. Het is meer dan een merk, het is een visie op de wereld en een manier om positieve verandering te bewerkstelligen. Plus: hun brillen zijn gewoon super cool (lacht). Ze zijn uniek, kwalitatief, gemaakt van innovatieve materialen en esthetisch. Materialen opnieuw in de kringloop brengen op een circulaire manier is de toekomst.''Toen ik Thomas (Kimber, red.) ontmoette, klikte het onmiddellijk. We maken elkaars zinnen af en zien de wereld vanuit hetzelfde perspectief, maar staan allebei ook open voor andere perspectieven. Ik heb ook de kans gekregen om het team achter Karün te leren kennen, waaronder de vrouw van Thomas en de mensen uit de lokale gemeenschappen waar Karün mee samenwerkt. Ik heb kunnen ervaren hoe gepassioneerd en integer ze werken en wil echt dat ze slagen in hun opzet. Ik zie dit als een passieproject, waarbij ik niet alleen de mensen achter het bedrijf wil steunen, maar ook wat het bedrijf uitdraagt wil promoten. Dit zijn de waarden die ik mijn toekomstige kinderen wil meegeven.''Karün is een merk dat kracht haalt uit samenwerkingen. Het merk gaat ook altijd minstens vier jaar in zee met de lokale ondernemers die het afvalmateriaal voor de brillen voorzien. Ze begeleiden hen bovendien in hun ondernemerschap, zodat ze het verdiende geld kunnen gebruiken als investering voor het opzetten van een eigen micro-onderneming. Ook onze samenwerking is eerder een huwelijk dan een onenightstand.''Dat is het eerste waar Thomas en ik over gesproken hebben en waardoor ik wist dat we het goed met elkaar zouden kunnen vinden. Ik voel me al heel m'n leven diep verbonden met Moeder Aarde. Mijn grootste openbaringen en leermomenten komen uit de natuur. Voor Thomas, die in Patagonië opgroeide, is dat ook zo.' 'Ik heb het altijd verwarrend gevonden wanneer milieuorganisaties en activisten spreken over de mensheid die de natuur gaat redden. "We moeten de aarde beschermen en vechten voor het milieu". Deze manier van praten over de aarde klopt niet volgens mij. Wij zijn als mens niet superieur tegenover de natuur, we maken er deel van uit. Zolang we dat niet begrijpen, vechten we tegen de bierkaai. Wij zijn als mensen deel van het probleem, maar kunnen ook deel van de oplossing zijn.''Het is dus van groot belang dat we kijken naar onszelf en naar hoe we leven. In ons ecosysteem zijn lichaam, geest en ziel verbonden met elkaar. Hoe zorgen we ervoor dat we ons veilig en harmonieus voelen? Hoe kunnen we inzien en aanvaarden dat de wildernis in ons huist? We zijn geboren uit de natuur en keren er terug naar wanneer we sterven. Wij zijn niet de heersers over de aarde, komaan zeg.' 'Als we niet onze authentieke, open en eerlijke zelf kunnen zijn, tegen onszelf en tegen elkaar, hoe gaan we dan zorgen dat onze oceanen floreren? Dat ons milieu niet verder beschadigd wordt? Dat klimaatverandering niet de pan uitswingt? Wij zijn evenzeer natuur als de vogels in de lucht. Wij hebben gewoon muren rond ons gebouwd, waardoor we dat vergeten zijn.''Als je me dit tien jaar geleden had gevraagd, had ik enthousiast een lijstje afgerammeld. Van minder water verspillen in de douche tot herbruikbaar bestek in je rugzak stoppen en beter recycleren. Ik was toen heel actiegedreven wat tips betreft. Ik leef nog steeds zo, maar denk dat mensen overtuigen om bewuster te leven beter werkt door te vragen hoe ze zich momenteel voelen.''Een bewust leven leiden betekent immers ook vrede, veiligheid en tevredenheid ervaren. Dat is de basis waarvan we moeten vertrekken. We moeten dieper durven gaan dan minder wegwerpplastic gebruiken. Emotionele en mentale gezondheid is super belangrijk en essentieel voor een duurzame wereld. Momenteel is het systeem gebroken. En daarmee bedoel ik dat hoe wij als mensen niet harmonieus omgaan met elkaar en de natuur. Wie balans vindt in z'n leven, gaat vanzelf duurzamer leven.''Absoluut. Voor wie vrede heeft met z'n ware zelf is duurzaamheid een no-brainer. Er ligt enorm veel nadruk op hoe we anderen en de wereld kunnen helpen. Ook ik heb een groot deel van mijn leven op die manier gedacht, tot het punt dat ik er fysiek ziek van werd en angstaanvallen kreeg. Ik spendeerde zoveel tijd aan zaken die buiten mezelf vielen, dat ik m'n eigenwaarde negeerde. Aan mezelf werken kwam er gewoon niet van, met alle gevolgen van dien.''Self love gaat voor mij niet om jezelf verwennen en jezelf zomaar accepteren zoals je bent. Het gaat om een relatie aangaan met jezelf, zoals je die aangaat met je partners, vrienden en familie. Het is een constante wisselwerking. Het gaat om kiezen om er te zijn voor jezelf, aan jezelf werken en rust vinden. Als we iedere dag op die manier met onszelf omgaan, worden we vanzelf aardiger en empathischer voor de mensen rondom ons.''Het is niet simpel, maar het is het waard. Luister naar je eigen hart en ziel, zo zal je ook anderen beter begrijpen en meer afgestemd geraken op de eb en vloed van de natuur.' 'Er zijn heel veel belangrijke bewegingen voor verandering momenteel. Van vrouwenrechtenbewegingen over antiracisme-organisaties tot de strijd voor LGBTQIA+-rechten. We labelen deze movements, omdat we als mens woorden nodig hebben om ze te begrijpen en om erover te kunnen praten, maar eigenlijk zijn die labels niet nodig. Waarom niet? Achter al deze bewegingen en achter alle verschillende religies schuilt hetzelfde, namelijk de nood om geliefd en gerespecteerd te worden en zelf liefde te geven. We willen gezien worden, we willen gehoord worden, ons veilig voelen, niet eenzaam zijn en gewaardeerd worden voor wie we zijn.''Er is dus een holistische aanpak nodig, waarbij we de link zien tussen alle hedendaagse problemen. Als we praten over feminisme, hebben we het tegelijkertijd over de aanval op Moeder Aarde. Als ik praat over de klimaatstrijd, heb ik het ook over de gemarginaliseerde groepen die hier het meest onder lijden, maar het minst gehoord worden. Als we geen holistische aanpak hanteren, plakken we gewoon pleisters op de problemen, waardoor ze kunnen gaan etteren. Laat ons liever samen de wonden verzorgen, zodat ze kunnen genezen.''Wees empathisch naar jezelf toe, om empathisch te kunnen zijn voor anderen. Luister naar jezelf, om ook naar anderen te leren luisteren. Wees boos op jezelf, zodat je gerechtvaardigd boos kunt zijn op anderen. Er is een plaats voor gezonde emoties, zelfs boosheid. Maar zolang we onze eigen verantwoordelijkheid niet erkennen, kunnen we de wortel van het systeem niet aanpakken.''Ik moet toegeven dat ik de laatste tijd veel minder tijd spendeer op sociale media. De voorbije jaren waren heel zwaar op politiek vlak in de Verenigde Staten en zorgden voor een agressief online klimaat. Te veel tijd online doorbrengen, begon m'n mentale gezondheid aan te tasten.''Posts over protestmarsen en acties zien er cool uit op Instagram, maar ik hoop dat het niet bij virtuele gesprekken en trending hashtags blijft. Het kan deel uitmaken van de verandering, als we vervolgens echt naar onszelf kijken en aan onszelf werken. Anders is een zwart vierkant posten of #savetheoceans tweeten niks waard.''Ik wil mijn energie vooral stoppen in projecten die wetgeving veranderen, die de manier waarop we ondernemen wijzigen en die duurzame verandering met zich meebrengen. Dat vind ik waardevoller dan non-stop bijdragen leveren op de echokamer van sociale media of me verbinden aan projecten die er misschien cool uitzien, maar weinig uithalen.''Ik ben een verstokte optimist en kies ervoor om actief op zoek te gaan naar het positieve. Wat verkoopt kranten? Slecht nieuws. Nochtans gebeuren er ook zoveel fantastische dingen, elke dag opnieuw. Ook al zijn er stormwolken boven ons, de lucht boven de wolken is nog steeds blauw.''Ik snap dat het moeilijk is om perspectief te vinden in moeilijke tijden zoals deze en dat mensen de moed verliezen. We worden gebombardeerd door slecht nieuws en zijn de connectie verloren met anderen, met de natuur, met onszelf. Het is belangrijk dat we ons vasthouden aan wat we wel kunnen doen, en ons niet laten ontmoedigen door de grootsheid van problemen. Is er nog veel werk? absoluut. Maar als we bij de pakken blijven zitten, verdwijnen die problemen niet vanzelf.''Een terechte vraag, want je kunt het niet alleen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik een groepje inspirerende wijze ouderlingen rond me heb. Ze zouden het waarschijnlijk vrij gênant vinden dat ik hen zo noem, maar hey, ze zijn een stuk ouder en wijzer dan ik (lacht). Het zijn een soort peetouders voor me. Ze hebben verschillende soorten jobs en interesses, maar hebben allemaal een eerlijk leven geleid en aan mij getoond hoe belangrijk dat is. De belangrijkste les die ik van hen geleerd heb, is dat het mogelijk is om te groeien zonder je ego voorop te stellen.''Eerlijke mensen bieden me de kans om bij te leren over wie ik ben. Dat apprecieer ik enorm. Daarom hou ik ook erg van kinderen. Zij hebben nog geen ego ontwikkeld en bekijken alles met een nieuwsgierige blik. Hun reacties zijn verfrissend, simpel en open. Die verwondering zouden we moeten vasthouden wanneer we volwassen worden.''De ouderen naar wie ik opkijk hebben een vol leven geleid, wijsheid vergaard en hun ego laten varen. Ze kunnen terug verwonderd zijn, zoals kinderen, maar met het extra voordeel dat ze enorm veel geleerd hebben tijdens het leven. Daar streef ik naar: zo eerlijk en open mogelijk in het leven staan.'