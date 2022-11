Sézane opent een pop-upshop in Brussel

Na succesvolle pop-ups in Amsterdam en San Francisco strijkt het Franse merk Sézane voor het eerst neer in Brussel. Vanaf 18 november kan je er terecht om te shoppen of kleding te personaliseren.

Fans van jurken met een hoog vintagegehalte, preppy blouses of nostalgische wollen truien kennen Sézane wellicht al langer. Wie er wilde shoppen, moest noodgedwongen de grens over, of z’n toevlucht zoeken tot online shoppen. Met de opening van de pop-upshop in Brussel volstaat een ritje naar de hoofdstad om de collecties te voelen en te passen voor aanschaf.

In de pop-up kan je zowel terecht voor de nieuwe kleding als voor essentials-collectie, voor zowel mannen als vrouwen. Het is ook mogelijk om bepaalde kledingstukken van een persoonlijke toets te voorzien.

Praktisch: vanaf 18 november, open van maandag tot en met zaterdag, van 10u30 tot 19u. Naamsestraat 35, 1000 Brussel