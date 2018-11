Schoenen op de salontafel: magazine brengt sneakerbijbel uit

Spraakmakende collabs, limited editions, re-editions, iconische modellen als Nike's Air Force 1: niets ontgaat het Australische Sneaker Freaker. Opgestart in 2002 als een fanzine voor sneakerheads is het halfjaarlijkse magazine nu beschikbaar in meer dan veertig landen. Laatkomers hoeven het web niet af te speuren: Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book (Taschen, 40 euro) blikt terug op de hoogtepunten van een wereldwijde industrie waarvan de omzet tussen nu en 2025 van 65 naar bijna 100 miljard dollar zal klimmen.