Schattenkamers: Wouters & Hendrix neemt 'Rooms of Wonder' in van het Antwerpse DIVA

Het ontwerpduo Wouters & Hendrix neemt vanaf 13 september de 'Rooms of Wonder' in van het Antwerpse diamantmuseum DIVA. Katrin Wouters en Karen Hendrix tonen er wat hen verbaasd en geïnspireerd heeft in hun 35-jarige carrière. De expo is zo meteen een eerste verjaardagsevent voor het duo.

© GF

De gastcuratoren waren vereerd met de uitnodiging. 'Vijfendertig is een mooi getal, een moment om eens achterom te kijken en de rode draad in onze collecties te belichten. We hebben zelf in ons atelier een Wunderkammer met parafernali...

