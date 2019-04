Roberto Cavalli sluit alle Amerikaanse winkels

Roberto Cavalli zit in zwaar water. Het Italiaanse modehuis heeft alle Amerikaanse winkels gesloten en alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.

Vorige week maakte creatief directeur Paul Surrigde bekend dat hij zou opstappen, vrijdag werden alle Amerikaanse winkels van het label gesloten. Dat ging niet zonder slag of stoot: beveiligingsagenten escorteerden de werknemers naar buiten en deden de verkooppunten kordaat en definitief op slot. Voor de Amerikaanse CEO en een hoop andere mensen reden genoeg om ook de deur achter zich dicht te trekken en het faillissement van Art Fashion Corp, de Amerikaanse tak van het merk, aan te vragen.

Voor wie een beetje thuis is in de modewereld komt dit nieuws niet als een verrassing. Het bedrijf heeft de voorbije vijf jaar geen enkele keer positieve cijfers kunnen voorleggen. Alleen al in 2018 zou het modehuis volgens een woordvoerder 15,8 miljoen euro verlies hebben gedraaid.

De 78-jarige Roberto Cavalli lanceerde zijn eigen modelabel in de jaren 70. Het merk staat bekend om zijn excentrieke stijl, dito dierenprints en opvallende details. In 2015 gaf Cavalli er de brui aan als creatief directeur. Hij werd opgevolgd door de Noor Peter Dundas, die het amper negentien maanden volghouden heeft.