Regenjassenmerk Rains opent nieuwe concept store in Gent

De jonge en levendige vibes die de buurt uitstraalt, deden Rains overstag gaan voor de Gentse Walpoortstraat. 'Gesitueerd in het hartje van Gent en omgeven door dagelijkse culturele evenementen en kunst en muziek in de Vooruit, zijn het deze waarden die we willen reflecteren', laat het label weten.

De winkel van 80 vierkante meter zal de volledige lijn van Rains' waterbestendige outerwear jassen, rugzakken en accessoires brengen. Daarnaast zullen ook de limited edition collecties en exclusieve collaboraties in de concept store verkrijgbaar zijn. De Gentse winkel zal tevens het nieuwe podium vormen voor de lancering van collecties van het merk.

Inspiratie uit Scandinavië

Gebaseerd op een initiatief om de traditionele rubberen regenjas te herinterpreteren op een hedendaagse manier, is Rains sinds 2012 uitgegroeid tot een internationaal regenwear merk dat functionaliteit en fashion combineert. Met hun hoofdkwartier in Aarhus, Denemarken, raakt het laber er constant geïnspireerd door het Scandinavische weer.