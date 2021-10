Twintig ontwerpers en modelabels doken met ander creatief talent het atelier in voor een gloednieuw project van het Antwerpse ModeMuseum (MoMu). Nog tot 20 november ontdekt je de unieke samenwerkingen onder de noemen A/part in de Antwerpse binnenstad. Curator van dienst: het Brusselse multitalent Baloji. 'De eigenheid van onze ontwerpers is duidelijk: dit zijn wij, take it or leave it.'

Na de grote heropening van het vernieuwde MoMu begin september gaan de festiviteiten ook deze maand gewoon naarstig verder. Flanders DC, Stad Antwerpen en het MoMu lanceren het project A/part, waarbij twintig opmerkelijke samenwerkingen tussen ontwerpers en andere creatievelingen de modestad in de kijker moeten zetten. Onder meer Raf Simons, Walter Van Beirendonck, Christian Wijnants en Filip Arickx en An Vandevorst van het stopgezette A.F. Vandevorst tekenden present met creatieve collabs.

Flanders DC nodigde rapper en regisseur Baloji uit als curator voor het project, die de creatieve koppels bij elkaar bracht. 'In Antwerpen kom je al snel in dezelfde cirkels terecht. In samenspraak met MoMu-directeur Kaat Debo zochten we naar iemand die mee een nieuw publiek kon aanboren', verklaart Sophie Pay van Flanders DC de keuze voor het Brusselse multitalent. 'De reden dat we Baloji zo'n sterke curator vonden was omwille van zijn multidisciplinaire en hedendaagse werk, zowel als muzikant als visueel artiest. Hij had in het verleden al regelmatig samengewerkt met modeontwerpers, dus leek het ons interessant om de sector vanuit zijn standpunt te bekijken. De mensen die hij heeft aangebracht voor de samenwerking zorgen voor een frisse wind, met verschillende achtergronden en leeftijden, van de 21-jarige actrice Veerle Dejaeger (vooral onder jongeren gekend door de reeks wtFOCK, red.) tot de opkomende regisseur Anthony Nti. Het is boeiend om te zien hoe zij met de Antwerpse modescène het project aangingen.'

Links: Christian Wijnants maakte samen met Yuma Labs een speelse zonnebril van gerecycleerd acryl. Rechts: Ontwerpers An Vandevorst & Filip Arickx, maakten met de skate- en sneakershop Lockwood Avenue een herinterpretatie van de iconische Converse 70s Chuck Taylor sneaker. © GF

Was je meteen te vinden voor het curatorschap van A/part, Baloji?

Baloji: 'Sophie is een heel overtuigende vrouw. (lacht) Al na een telefoongesprek was ik aan boord. In het verleden ben ik al regelmatig creative consultant geweest, onder meer voor Miuccia Prada en Virgil Abloh. Ik heb al verschillende modefilms gemaakt, hoewel mensen me nog steeds vooral als muzikant en regisseur kennen. Ik ben ook thuis aan de Antwerpse Academie, waar ik in contact kwam met docenten als Elke Hoste en verschillende designers. Ik heb veel geleerd door met hen samen te werken.'

Hoe zou je als Brusselaar de Antwerpse modescène beschrijven?

'Ik zou niet meteen zeggen dat er een groot verschil is met de Brusselse makers. Ik geloof eerder dat er een Belgische identiteit is. Als klein land dat omgeven wordt door grote modespelers, krijgen we veel invloeden waarmee we geheel ons eigen ding doen. Dat maakt dat we niks te verliezen hebben tegen de bekendere modelanden. De Academie in Antwerpen is van een uitzonderlijk hoog niveau. Ik volg de laatste vijf jaar alle studenten die eruit komen, die het ambacht met verve steeds nieuw leven inblazen. Belgische mode blijft op die manier toonaangevend.'

Voor A/part ging je op zoek in de Belgische modesector naar verschillende ontwerpers en artiesten die samen 20 samenwerkingen op poten zetten. Hoe ben je aan die lijst begonnen?

'We wilden onverwachte samenwerkingen op poten zetten die ook voor de ontwerpers buiten hun comfortzone lagen. Het idee was om bijvoorbeeld enkele iconische designers, zoals Raf Simons en Walter Van Beirendonck, te laten werken met mensen die in heel andere vakgebieden interessante dingen hebben verwezenlijkt. Een van de eerste ideeën was om Walter bij fotograaf Mous Lamrabat te zetten. Ze hadden in het verleden nog niet samengewerkt, maar toch bevat hun werk gelijkenissen, van hoe ze beide maskers gebruiken tot de humor en satire die ze hanteren. Dat bleek een succesvolle match waar verschillende producten uit voortkwamen. Een andere geslaagde samenwerking die op het eerste gezicht misschien een gekke combinatie lijkt, was die van Tom Vanderborght met A.S. Adventure. Het is fantastisch om te zien hoe hij zijn visie en personaliteit in zo'n herkenbaar label heeft binnengebracht.'

Links: Ontwerper Tom Vanderborght en A.S. Adventure ontwierpen een kleurrijke poncho en drie drinkflessen. Rechts: Fotograaf Mous Lamrabat dook in het archief van Walter Van Beirendonck en fotografeerde zijn favoriete stuks in Marokko. Deze werden geprint op zijden sjaals, skateboards en luchtverfrissers. Tot slot creëerden ze een Mous-Walter-pet. © GF

Ook de nodige duurzame projecten konden niet ontbreken.

'Klopt, zo ging actrice Veerle Dejaeger in zee met HNST, een label dat bekend staat voor zijn duurzame jeansbroeken, onder meer door te werken met gerecycleerd katoen en de beperkte hoeveelheid water die ze gebruiken voor hun producten. Ook het merk Jill Antwerp steekt reeds gebruikte materialen in een nieuwe vorm. Ik vond het interessant om hen samen te zetten met de iconische actrice Veerle Baetens, die ik net als Jill Antwerp zeer bad ass vind. Het is een van de meest inspirerende collabs geworden.'

Links: Jill Antwerp en actrice Veerle Baetens maakten blazers rond het thema 'Vrouwenrechten'. Rechts: actrice Veerle Dejaeger tekende een print voor de jeans van HNST. © GF

Je bent ook vol lof over juwelenontwerpster Stephanie D'heygere.

'Ik vind haar een uitzonderlijk talent, van wie de accessoires groot potentieel hebben. Zij wilde graag samenwerken met de gebroeders Dewaele van Soulwax. Ze creëerden een zegelring met daarin een USB verborgen waarop de DJ's een nieuw nummer achterlieten. We praten niet genoeg over D'heygere in België. Ze had meteen superveel ideeën toen we haar uitnodigden voor het project.'

Juwelenontwerpster Stephanie D'heygere creëerde met Soulwax een zegelring met daarin een USB verborgen waarop de DJ's muziek zetten. © GF

Kriebelde het zelf niet om deel te nemen aan het project als ontwerper?

'Daarvoor ben ik helaas te druk bezig met al mijn eigen werk. (lacht) Ik ben verschillende films en samenwerkingen voor 2022 aan het voorbereiden en zal ook mijn eigen tentoonstelling in het MoMu hebben volgend jaar. Het zal een uitbreiding zijn van een expo die ik net had voor Saison Africa 2020 aan de Académie de Bordeaux, een serie van tentoonstellingen van Afrikaanse kunstenaars. Het omvat al mijn werk, van fotografie en film tot objecten die ik gemaakt heb. Gelukkig was er heel veel talent wel beschikbaar om van A/part een succes te maken. Het is fantastisch om te zien hoe deze creatievelingen met elkaar in dialoog gingen. De eigenheid van de Belgische creatieve sectoren wordt meteen nog eens erg duidelijk, door middel van kledij, juwelen en designobjecten. Dit zijn wij, take it or leave it.'

De verschillende creaties zijn in (soms zeer) beperkte oplage verkrijgbaar in twintig deelnemende winkelpunten. Het project loopt van 4 tot 20 november. Op donderdag 4 november ben je tussen 17u en 20u welkom in alle deelnemende winkels voor een feestelijke late night shopping experience, met doorlopend animatie in de straten, performances, muziek, dans en hapjes. Alle deelnemende designers zullen op dat moment ook aanwezig zijn in hun winkelpunt. Meer info: momu.be/nl/tentoonstellingen/a-part

Meer samenwerkingen:

Links: Komono en sportlabel 42|54 ontwikkelden een zwarte balaclava in technical lycra met UV lens en licht spiegelend effect. Rechts: JBC werkte samen met de Brusselse kunstenaar Art by Cash aan een upcycled collectie met de denim overstock van JBC. © GF

Links: Bo(y)smans en VIER maakten samen een bomber jacket als voorsmaakje van een volledige lentecollectie die de labels samen uitbrengen. Rechts: Zogenaamde 'collagekostuums' van Cafe Costume en couturier Brandon Wen. © GF

Links: Kunstenaar Dodi Espinosa en modelabel Eat Dust presenteren met het AH amulet een draagbaar kunstwerk dat gebruikt kan worden tijdens meditatie. Rechts: Juwelenlabel Wouters & Hendrix ging aan de slag met de jeans-knopen van denimlabel Façon Jacmin. Het resultaat zijn oorbellen en broches die je in een denim zakje kan opbergen. © GF

Links: In de winkel Atelier Solarshop ontdek je een ontwerp van Jan-Jan Van Essche waar teksten uit een nummer van muzikant Tamino handmatig werden aangebracht. Rechts: Essentiel brengt dit afstudeerontwerp van de jonge ontwerpster Julie Kegels uit: een jurk van paars breisel en kant. © GF

Links: Meryll Rogge werkte samen met haar vrienden van Kiosk Radio (Brussel) en The Lot Radio (New York) aan een nieuwe blik op band merchandising, met een pet en shirt als resultaat. Rechts: Ontwerpster Nathalie Vleeschouwer gaat collab aan met Miglot Fragrance lab. Ze maakten een mist spray voor lichaam, huis en linnen. © GF

Links: Pieter Stockmans en Raf Simons herwerkten de Expression Bowl set van Studio Pieter Stockmans. Rechts: Billion Avenue slaat de handen in elkaar met de muzikante Tessa Dixson voor een capsulecollectie die bestaat uit een ketting en twee oorbellen. © GF

YNGR werkte samen met Labels Inc. en regisseur Anthony Nti aan een unisex shirt en broek met een print die gebaseerd op Nti's Ghanese roots. © GF

