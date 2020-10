De Belgische mode heeft een internationale topreputatie. Toch kan een op de vijf Belgen geen label uit eigen land noemen. Tijdens de Week van de Belgische mode zetten we elke dag een Belgische ontwerper in de kijker. Vandaag: Ramona Stoica van Helder.

Drie jaar geleden maakte Ramona Stoica haar kinderdroom waar door een eigen duurzaam modelabel op te richten, het vrouwenmerk Helder. Aanvankelijk volgde de ontwerpster de conventionele modekalender, maar na een bezinningsperiode het voorbije jaar gooide ze het over een andere boeg.

FILOSOFIE VAN HELDER

'Helder is een duurzaam en onafhankelijk slow fashion label. In het begin volgde ik het gebruikelijke systeem volgens de seizoenen en probeerde ik mijn collecties aan winkels te slijten. Ik merkte al snel dat dit systeem niet goed werkte voor mijn kleine en onafhankelijke merk. Collecties maken kost veel tijd en geld, en ze verkopen via winkels is niet simpel. Retailers investeren niet zo snel in nieuwe, onbekende merken, waarvan ze de risico's niet goed kunnen inschatten.

Toen ik merkte dat rechtstreeks verkopen aan klanten begon aan te slaan, heb ik beslist om die collecties en seizoenen los te laten. Nu heb ik een doorlopende collectie, die ik af en toe aanvul met losse drops. Dat is niet alleen logischer binnen het slow fashion-systeem, maar ook veel leuker als ontwerper. Ik heb immers geen glazen bol om in de toekomst te kijken en nu ik los van de seizoenen werk, hoef ik geen jaar op voorhand klaar te zijn met een nieuwe collectie. Ik kan meer in het moment leven en werken.

Verkopen doe ik nu dus direct-to-consumer. Dat is veel persoonlijker en aangenamer. De coronacrisis was een ramp voor de modesector, maar omdat ik ben overgeschakeld naar deze manier van verkopen, viel het gelukkig mee voor Helder. M'n klanten hoeven de drukke winkelstraten niet in, maar kunnen gewoon via mijn webshop bestellen of op afspraak in m'n atelier komen passen en kiezen. Het is er rustig en veilig en ze krijgen een blik achter de schermen. Zo leren ze de vrouw achter het merk kennen en kopen ze een kledingstuk met een verhaal. Mijn kleding is niet super duur, maar zeker ook niet goedkoop. Het is dus sowieso een erg bewuste aankoop.

Het passen en kopen in mijn atelier wil ik aanvullen met pop-upshops, waarbij klanten kunnen langskomen in een tijdelijke winkel. Dit lijkt me een ideale combinatie. Ik kijk enorm uit naar m'n nieuwe hoofdstuk, dat afwijkt van het normale pad, maar meer aanleunt bij mijn visie op mode.'

PRODUCTIE

'Ik ben een 'eenvrouwszaak' en doe dus de meeste dingen zelf. Van ontwerpen en prototypes maken tot mijn Instagram beheren. Een vriendin helpt me met de marketing, want daar ben ik geen held in. De productie gebeurt in België of in Roemenië, mijn geboorteland. Soms maakt ik enkele stuks ook gewoon zelf, in mijn atelier. Zeker wanneer ik iets creëer in gelimiteerde oplage, met reststoffen, ga ik zelf aan de slag.

Sinds kort neem ik ook de fotografie voor eigen rekening. Ik volgde een cursus, schafte een toestel aan en ben beginnen experimenteren. Ik vind het super om ook dat deel in eigen handen te hebben en m'n verhaal visueel over te brengen. Alles wat creatief is aan m'n job doe ik graag zelf, de rest probeer ik uit te besteden.'

HET PRILLE BEGIN

'Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door mode. Het is heel cliché begonnen met outfits te fabriceren voor mijn Barbiepoppen: ze kregen voor elke gelegenheid een andere look. Toch was werken in de mode geen evidentie. Tot mijn twintigste woonde ik in Roemenië en mode leefde daar helemaal niet zo sterk. Het land heeft een communistisch verleden en in de tijd van Ceausescu waren mode en trends er gewoon ondenkbaar: iedereen zag er hetzelfde uit.

Modeontwerp studeren was niet aan de orde, want mijn ouders zagen er geen toekomst in. Ik heb mijn passie voor mode dus opgeborgen, maar later kwam ze toch terug bovendrijven. Toen ik een tijdje in België woonde, heb ik de draad terug opgepikt en ben ik mode gaan studeren in avondonderwijs. Zo heb ik mijn kinderdroom uiteindelijk kunnen waarmaken. Voor ik de sprong waagde in de mode heb ik verschillende andere jobs gedaan. Nu ik van mijn passie mijn job heb gemaakt, ga ik nooit meer met tegenzin werken. Natuurlijk heb ik wel eens off days, maar dan ligt dat niet aan mijn job, maar aan externe factoren.'

Helder © GF

STIMULANSEN

'De pure en oprechte reacties van mensen motiveren me. Dat andere mensen blij worden van iets wat jij met hart en ziel hebt gemaakt, voelt ongelooflijk goed. Een eigen merk hebben is 15 procent creativiteit en 85 procent hard werken (lacht). De glamour is vaak ver zoek, maar dat is niet erg. Bloed, zweet en tranen kost het soms, maar dankzij de erkenning van klanten weet je dat het het waard was.'

HINDERNISSEN

'Beseffen dat het conventionele pad niet werkte voor mij was confronterend. Als je in een creatieve sector wil werken, moet je een olifantshuid kweken. Het is enorm slopend om afgewezen te worden door winkels. Ook al moet je het niet persoonlijk nemen, in eerste instantie doe je dat toch.

Bij een tegenslag, moet je de kracht vinden om opnieuw recht te krabbelen en sterk uit de hoek te komen. Uiteindelijk is het goed om niet te blijven vastzitten in een situatie die je niet ligt. Door de oogkleppen af te doen en na te denken over wat er zowel creatief als financieel haalbaar is, kan je oplossingen bedenken. Ik ben blij met m'n beslissing: ik kan nu mijn energie stoppen in iets waar ik volledig achtersta.

Een andere hindernis die je als creatieve ondernemer onvermijdelijk moet overwinnen is een goede work-life balance vinden. De grens is enorm dun: wanneer ben je aan het werk en wanneer kan je ontspannen? Als je geen grenzen stelt, neemt je werk al snel je hele leven over. Voor je het weet ben je iedere avond bezig en plan je meetings in je weekend. Uiteindelijk is dat contraproductief. Het is beter om tijdens afgelijnde momenten te werken. Dat zorgt voor minder chaos en stress. Ik heb me sinds kort voorgenomen dat ik op woensdagnamiddag niet werk. Ik haal m'n zoontje op van school en spendeer tijd met hem. Ook in het weekend baken ik mijn tijd af voor mijn sociale leven en mijn gezin.'

Links: een campagnebeeld van Helder, rechts: ontwerpster Ramona Stoica © GF

IN HET KORT: RAMONA STOICA Shopt... 'Eigenlijk niet vaak. Ik koop wel graag tweedehands kleding. Think Twice is mijn favoriete shopadres. Je kunt er zo'n mooie dingen scoren, voor weinig geld. Het is ook een super duurzame manier van shoppen. Als ik toch een winkel moet noemen: Graanmarkt 13 is altijd enorm inspirerend.' Leest... 'Helaas veel te weinig. Ik heb een zoontje van drieënhalf. Wanneer hij in bed ligt, ben ik zo uitgeput dat ik me amper kan concentreren op een boek. Ik lees soms drie avonden op rij dezelfde bladzijde. Als ik tijd heb, grijp ik graag naar een boek van Griet Op de Beeck. Momenteel ben ik bezig in een marketingboek: You Do You van Stephanie Duval en Nele Pieters. Het is heel interessant en geschreven in mensentaal, waardoor ik - een marketingleek - het toch boeiend vind om te lezen.' Bewondert.... 'Christian Wijnants. Ik ben al jaren fan van hem. Ik ben verliefd geworden op zijn merk door zijn uitstekende prints. Ook zijn knitwear is fantastisch. Ik kijk ook enorm op naar de Franse ontwerpster Marine Serre. Het is qua esthetiek niet helemaal mijn stijl, maar ik bewonder haar aanpak. Ze kiest voor next level sustainability en alles aan haar merkidentiteit zit juist.' Vindt rust door... 'De zee. Dat is het ultieme vakantiegevoel. Aan de kust denk ik niet aan werk of het huishouden. Ik kan er gewoon gaan wandelen en even niks doen. Zalig! Je gewoon overgeven aan de grillen van de natuur.' Houdt van de kunstenaar.... Constantin Brâncusi (1876-1957), uit mijn moederland. Ook zijn levensverhaal is intrigerend. Op zijn elfde ging hij van thuis weg, zwierf hij rond en deed hij allerlei klusjes om rond te komen. Hij studeerde uiteindelijk voor beeldhouwer en kwam terecht in Parijs, waar hij naam maakte voor zichzelf. Ik hou van zijn uitgepuurde vormen.' 'Ook wil ik heel graag de expo van de fotograaf Tim Walker bezoeken in de C-Mine in Genk.' Gaat graag citytrippen in.... 'Brugge! Zo pittoresk. Je wordt er wat naar het verleden gekatapulteerd, maar dat vind ik er net zo leuk aan. Ik hou van het water, dus met een trip in een bootje kan je me plezier doen. Voor de rest gewoon wat kuieren door de straten, lekker gaan eten en relaxen. Zalig.' Genoot van.... 'De serie Unorthodox op Netflix. Alles was er goed aan: van de uitstekende acteerprestaties tot het sterke verhaal. Misschien was ik er zo van onder de indruk omdat ik mezelf een beetje in de protagonist herkende. Ik kom niet uit een Orthodox joods gezin, maar net zoals Esther ben ik opgegroeid in een meer traditionele omgeving. Ik voelde me er ook niet helemaal thuis en ben verhuisd naar een ander land, waar ik mijn dromen kon najagen.' Luistert graag naar.... 'Verschillende soorten muziek. De laatste tijd ben ik enorme fan van Charlotte Adigéry.'

Drie jaar geleden maakte Ramona Stoica haar kinderdroom waar door een eigen duurzaam modelabel op te richten, het vrouwenmerk Helder. Aanvankelijk volgde de ontwerpster de conventionele modekalender, maar na een bezinningsperiode het voorbije jaar gooide ze het over een andere boeg. 'Helder is een duurzaam en onafhankelijk slow fashion label. In het begin volgde ik het gebruikelijke systeem volgens de seizoenen en probeerde ik mijn collecties aan winkels te slijten. Ik merkte al snel dat dit systeem niet goed werkte voor mijn kleine en onafhankelijke merk. Collecties maken kost veel tijd en geld, en ze verkopen via winkels is niet simpel. Retailers investeren niet zo snel in nieuwe, onbekende merken, waarvan ze de risico's niet goed kunnen inschatten. Toen ik merkte dat rechtstreeks verkopen aan klanten begon aan te slaan, heb ik beslist om die collecties en seizoenen los te laten. Nu heb ik een doorlopende collectie, die ik af en toe aanvul met losse drops. Dat is niet alleen logischer binnen het slow fashion-systeem, maar ook veel leuker als ontwerper. Ik heb immers geen glazen bol om in de toekomst te kijken en nu ik los van de seizoenen werk, hoef ik geen jaar op voorhand klaar te zijn met een nieuwe collectie. Ik kan meer in het moment leven en werken. Verkopen doe ik nu dus direct-to-consumer. Dat is veel persoonlijker en aangenamer. De coronacrisis was een ramp voor de modesector, maar omdat ik ben overgeschakeld naar deze manier van verkopen, viel het gelukkig mee voor Helder. M'n klanten hoeven de drukke winkelstraten niet in, maar kunnen gewoon via mijn webshop bestellen of op afspraak in m'n atelier komen passen en kiezen. Het is er rustig en veilig en ze krijgen een blik achter de schermen. Zo leren ze de vrouw achter het merk kennen en kopen ze een kledingstuk met een verhaal. Mijn kleding is niet super duur, maar zeker ook niet goedkoop. Het is dus sowieso een erg bewuste aankoop.Het passen en kopen in mijn atelier wil ik aanvullen met pop-upshops, waarbij klanten kunnen langskomen in een tijdelijke winkel. Dit lijkt me een ideale combinatie. Ik kijk enorm uit naar m'n nieuwe hoofdstuk, dat afwijkt van het normale pad, maar meer aanleunt bij mijn visie op mode.' 'Ik ben een 'eenvrouwszaak' en doe dus de meeste dingen zelf. Van ontwerpen en prototypes maken tot mijn Instagram beheren. Een vriendin helpt me met de marketing, want daar ben ik geen held in. De productie gebeurt in België of in Roemenië, mijn geboorteland. Soms maakt ik enkele stuks ook gewoon zelf, in mijn atelier. Zeker wanneer ik iets creëer in gelimiteerde oplage, met reststoffen, ga ik zelf aan de slag. Sinds kort neem ik ook de fotografie voor eigen rekening. Ik volgde een cursus, schafte een toestel aan en ben beginnen experimenteren. Ik vind het super om ook dat deel in eigen handen te hebben en m'n verhaal visueel over te brengen. Alles wat creatief is aan m'n job doe ik graag zelf, de rest probeer ik uit te besteden.' 'Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door mode. Het is heel cliché begonnen met outfits te fabriceren voor mijn Barbiepoppen: ze kregen voor elke gelegenheid een andere look. Toch was werken in de mode geen evidentie. Tot mijn twintigste woonde ik in Roemenië en mode leefde daar helemaal niet zo sterk. Het land heeft een communistisch verleden en in de tijd van Ceausescu waren mode en trends er gewoon ondenkbaar: iedereen zag er hetzelfde uit. Modeontwerp studeren was niet aan de orde, want mijn ouders zagen er geen toekomst in. Ik heb mijn passie voor mode dus opgeborgen, maar later kwam ze toch terug bovendrijven. Toen ik een tijdje in België woonde, heb ik de draad terug opgepikt en ben ik mode gaan studeren in avondonderwijs. Zo heb ik mijn kinderdroom uiteindelijk kunnen waarmaken. Voor ik de sprong waagde in de mode heb ik verschillende andere jobs gedaan. Nu ik van mijn passie mijn job heb gemaakt, ga ik nooit meer met tegenzin werken. Natuurlijk heb ik wel eens off days, maar dan ligt dat niet aan mijn job, maar aan externe factoren.''De pure en oprechte reacties van mensen motiveren me. Dat andere mensen blij worden van iets wat jij met hart en ziel hebt gemaakt, voelt ongelooflijk goed. Een eigen merk hebben is 15 procent creativiteit en 85 procent hard werken (lacht). De glamour is vaak ver zoek, maar dat is niet erg. Bloed, zweet en tranen kost het soms, maar dankzij de erkenning van klanten weet je dat het het waard was.''Beseffen dat het conventionele pad niet werkte voor mij was confronterend. Als je in een creatieve sector wil werken, moet je een olifantshuid kweken. Het is enorm slopend om afgewezen te worden door winkels. Ook al moet je het niet persoonlijk nemen, in eerste instantie doe je dat toch. Bij een tegenslag, moet je de kracht vinden om opnieuw recht te krabbelen en sterk uit de hoek te komen. Uiteindelijk is het goed om niet te blijven vastzitten in een situatie die je niet ligt. Door de oogkleppen af te doen en na te denken over wat er zowel creatief als financieel haalbaar is, kan je oplossingen bedenken. Ik ben blij met m'n beslissing: ik kan nu mijn energie stoppen in iets waar ik volledig achtersta. Een andere hindernis die je als creatieve ondernemer onvermijdelijk moet overwinnen is een goede work-life balance vinden. De grens is enorm dun: wanneer ben je aan het werk en wanneer kan je ontspannen? Als je geen grenzen stelt, neemt je werk al snel je hele leven over. Voor je het weet ben je iedere avond bezig en plan je meetings in je weekend. Uiteindelijk is dat contraproductief. Het is beter om tijdens afgelijnde momenten te werken. Dat zorgt voor minder chaos en stress. Ik heb me sinds kort voorgenomen dat ik op woensdagnamiddag niet werk. Ik haal m'n zoontje op van school en spendeer tijd met hem. Ook in het weekend baken ik mijn tijd af voor mijn sociale leven en mijn gezin.'