Prins Charles ridderde afgelopen woensdag de Amerikaanse ontwerper Ralph Lauren tijdens een privéceremonie in Buckingham Palace.

De ontwerper werd bekroond met de titel 'Ereridder in de Orde van het Britse Rijk.' Lauren krijgt deze titel door zijn uitstekende bijdrage aan de modewereld en is zo de eerste geridderde Amerikaanse ontwerper. Het was prins Charles die het insigne overhandigde aan de 79-jarige designer tijdens een ceremonie bijgewoond door Laurens familie.

'Het is een eer die ik nederig aanvaard', zegt Lauren. 'Ik ben altijd geïnspireerd geweest door de geschiedenis, tradities en cultuur van Groot-Brittannië en de historische relatie die onze twee landen delen. Dit is van de meest bijzondere momenten van mijn vijftigjarige loopbaan.'

Lauren richtte zijn befaamde luxemerk 'Polo by Ralph Lauren' op in 1967. Zijn creaties werden onder meer gedragen door wijlen prinses Diana, maar ook door de hertogin van Cambridge, Kate Middleton en de hertogin van Sussex, Meghan Markle.