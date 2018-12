Raf Simons gaat weg bij Calvin Klein

De Belgische topontwerper Raf Simons gooit de handdoek in de ring als creatieve hoofd van Calvin Klein. Dat melden verschillende internationale modebladen, waaronder Vogue, op basis van een persbericht. 'Beide partijen hebben in vriendschap besloten om uit elkaar te gaan nadat Calvin Klein besliste om een nieuwe richting uit te slaan, die verschilt van Simons' creatieve visie.'

Simons zat bij Calvin Klein, waar hij verantwoordelijk was voor alle creatieve departementen, de marketing en de retail, sinds augustus 2016. Daarvoor werkte hij drie jaar voor Dior aan de damescollectie, de prêt-à-porter en de accessoires.

Vanaf het begin werden er vragen gesteld bij de verhouding tussen Simons' haute-couturereputatie en de noden van Calvin Klein. Begin deze maand toonde Emanuel Chirico, de CEO van de holding boven Calvin Klein, zich teleurgesteld in de cijfers van de resultaten van de catwalkcollectie. Dat verklaart mogelijk waarom Simons nu al vertrekt, terwijl zijn contract volgens Vogue nog liep tot volgende zomer.

Als reactie op Simons' vertrek postte Pieter Mulier, verantwoordelijk voor de damescollectie, een zwart vlak zonder bijschrift op Instagram. Een andere creatieve topper bij Calvin Klein, Muliers partner Mathieu Blazy, postte een wit vlak. Ze lijken beiden zo te bevestigen dat ze samen met Simons opstappen.

Wat de volgende stap voor Simons is, is niet duidelijk. Ook zijn opvolger bij Calvin Klein is niet bekend.