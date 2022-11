Raf Simons doekt zijn eigen merk op

‘De lente- en zomercollectie van 2023 is onze laatste’. Met die korte aankondiging op Instagram maakte Raf Simons bekend dat hij zijn eigen merk stopzet. Het nieuws komt als een totale verrassing voor zowat de hele modewereld.

Een paar weken geleden in Londen leek alles gewoon business as usual. Het merk lanceerde de gebruikelijke reclamecapagnes, een collectie home goods en een aantal samenwerkingen. Nu blijkt dat het gaat om de laatste wapenfeiten van Raf Simons’ eigen label.

‘Ik kan moeilijk in woorden vatten hoe trots ik ben op wat we allemaal bereikt hebben’, klinkt het in de aankondiging op Instagram. ‘Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke steun van mijn team, van mijn medewerkers, van de pers en kopers, van mijn vrienden en familie, en van onze toegewijde fans en trouwe volgers. Bedankt allemaal, dat jullie in onze visie en in mij geloven’, aldus de ontwerper.

Onder de post regent het dankbetuigingen van onder meer Marc Jacobs, Mathieu Blazy (creatief directeur van Bottega Venetta) en modefotograaf Willy Vanderperre.

Over de reden waarom hij stopt lost de ontwerper verder niets. Simons zal wel gewoon aan de slag blijven als creatief directeur bij Prada, een titel die hij deelt met Miuccia Prada.

De invloed van Raf Simons, zowel het merk als de ontwerper, valt moeilijk te onderschatten. De 54-jarige Limburger genoot geen formele mode-opleiding, maar werkte de afgelopen decennia onder meer voor Calvin Klein, Dior, Jil Sander en Prada.