Het modemerk 'Raf Simons' bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd. De Belgische ontwerper brengt 100 stukken uit zijn archief opnieuw uit onder de naam 'Raf Simons Archive Redux'. Goed nieuws voor wie nostalgisch is naar het minimalisme van de 00's en 10's.

Voor de Belgische ontwerper Raf Simons is de eerste helft van 2020 goed begonnen. Na zijn aanstelling als medeontwerper bij Prada in februari, zal Simons dit najaar een archiefcollectie van 100 stuks uitbrengen ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn gelijknamige label. De naam van de collectie 'Raf Simons Archive Redux' is een knipoog naar zijn succes uit 2005 met de collectie 'Raf Simons Redux'. Het archief bevat alvast enkele kleppers zoals de KOLLAPS hoodie uit de zomercollectie van 2002 of de witte rolkraagtrui met kleine letter 'R' uit zijn begincollectie in 1995.

Sinds het begin van zijn label, sloegen Simons' ontwerpen in als een bom. Succesnummers zoals de bomberjasjes kosten een klein fortuin op vintage verkoopsites. Of er sprake is van een commerciële stunt, is voor discussie vatbaar. In ieder geval biedt het archief een overzicht uit een hoofdstuk in zijn carrière. In Simons' eigen woorden: ' 'Raf Simons', zoals de wereld het merk kent, gaat niet enkel over mij. Het gaat en zal altijd gaan over ons en over jou.'

De archiefcollectie 'Raf Simons Archive Redux' zal vanaf december 2020 verkrijgbaar zijn, maar de stukken worden eind deze maand al onthuld.

Lees ook: Raf Simons vormt tandem met Miuccia Prada en Wat kan Raf Simons betekenen voor Prada?

Voor de Belgische ontwerper Raf Simons is de eerste helft van 2020 goed begonnen. Na zijn aanstelling als medeontwerper bij Prada in februari, zal Simons dit najaar een archiefcollectie van 100 stuks uitbrengen ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn gelijknamige label. De naam van de collectie 'Raf Simons Archive Redux' is een knipoog naar zijn succes uit 2005 met de collectie 'Raf Simons Redux'. Het archief bevat alvast enkele kleppers zoals de KOLLAPS hoodie uit de zomercollectie van 2002 of de witte rolkraagtrui met kleine letter 'R' uit zijn begincollectie in 1995. Sinds het begin van zijn label, sloegen Simons' ontwerpen in als een bom. Succesnummers zoals de bomberjasjes kosten een klein fortuin op vintage verkoopsites. Of er sprake is van een commerciële stunt, is voor discussie vatbaar. In ieder geval biedt het archief een overzicht uit een hoofdstuk in zijn carrière. In Simons' eigen woorden: ' 'Raf Simons', zoals de wereld het merk kent, gaat niet enkel over mij. Het gaat en zal altijd gaan over ons en over jou.' De archiefcollectie 'Raf Simons Archive Redux' zal vanaf december 2020 verkrijgbaar zijn, maar de stukken worden eind deze maand al onthuld.