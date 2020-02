Vivienne Westwood eert de punkscène, influencers op straat dragen mondmaskers en Lena Dunham maakt haar catwalkdebuut: ondanks alle afwezigen maakt de London Fashion Week een opvallende start.

Traditioneel is London Fashion Week de meest eigenzinnige van ze allemaal. Ontwerpers gebruiken de catwalk niet enkel om collecties te showen, maar ook om een statement te maken. Op straat wordt er - nog meer dan op andere plekken - volop geprotesteerd door actiegroepen als Extinction Rebellion. Dit jaar is er nog een derde factor die heel wat opschudding veroorzaakt: het coronavirus. Eerder al raakte bekend dat de Shanghai Fashion Week geannuleerd werd, maar ook elders laat de impact van het virus zijn sporen na.

In Londen moeten heel wat Chinese buyers en journalisten verstek geven omwille van het coronavirus. Dat is een stevige streep door de rekening van veel modemerken: de Chinese markt is goed voor ongeveer een derde van luxeverkoop in de kleding. De Chinese merken die in Londen een show gepland hebben, kampen dan weer met praktische problemen. Door het virus zijn veel fabrieken al wekenlang gesloten, met vertragingen in de productie en de levering tot gevolg.

De show van Yuhan Wang © Isopix

De Chinese Yuhan Wang, die vrijdag haar eerste solocollectie toonde, moest haar show bijvoorbeeld inkorten omdat bepaalde stuks vertraging hadden opgelopen. 'Alle handgemaakte stuks die in China gemaakt werden, zijn niet tijdig aangekomen. In de fabrieken wordt er niet gewerkt, de koerierdiensten liggen plat', aldus Wang tegenover Reuters. Op straat worden er dan weer opvallend veel influencers met mondmaskers gespot.

. © Isopix

Punkprotest

Bij Vivienne Westwood ging het er gewoontegetrouw ruig aan toe. De grande dame van de Britse modewereld zit nooit verlegen om een politiek statement. Dit keer hield ze geen klassieke show, wel een tentoonstelling met een hoog DIY-gehalte. De kunstwerken waren een aanklacht tegen de vervolging van Wikileaks-oprichter Julian Assange, die steevast als True Punk - het thema van de tentoonstelling - bestempeld werd. Tussen de kunstwerken showden de modellen de nieuwe collectie van het label.

Enkele modellen tussen de werken op de tentoonstelling van Vivienne Westwood tijdens LFW © Isopix

Een opvallend of atypisch model inhuren: het is een welbekende truc die media-aandacht bijna garandeert. Dat is wellicht ook de reden waarom het Britse luxelabel 16Arlington Lena Dunham optrommelde voor hun show in Londen. De Amerikaanse Girl-actrice maakte haar catwalkdebuut in een goud-zwarte jurk, met een bescheiden mediastorm tot gevolg. Er zijn nog zekerheden in dit leven.

Actrice en schrijfster Lena Dunham © Isopix

Een andere zekerheid is de aanwezigheid van de activisten van Extinction Rebellion, die nu al een aantal modeweken strategisch postvatten op straat om te protsteren tegen de massale vervuiling die de fast fashion- industrie en de modeweken met zich meebrengen. Een deel van hen blokkeerde een belangrijke verkeersader richting centrum, met grote hinder tot gevolg.

Enkele activoerders van Extinction Rebellion © Isopix

Ruilhandel

Al die protesten blijven niet helemaal zonder gevolg: steeds meer modemerken beseffen dat er dingen moeten veranderen en zetten stappen richting een duurzamere bedrijfskoers. De organisatie van de London fashion Week pakt deze editie voor het eerst uit met een kledingruilshop. Dat is op zich niet heel verrassend, want kleding ruilen zit al langer in de lift. Dit is wel de eerste keer dat het gebeurt onder het toeziend oog van de high fashion-industrie.

'Dit experiment past perfect binnen de huidige tijdgeest, waar de klemtoon niet langer ligt op consumeren, maar op ervaren', vertelt ontwerper Patrick McDowell aan The Guardian. In de swap shop kan je geen kleding kopen, enkel ruilen. De kledingstuks die je zelf bezit, vormen je munteenheid. De winkel is enkel open voor de professionals en het publiek van de London Fashion Week, maar het initiatief is bedoeld om de deeleconomie op grote schaal te promoten.

