Prijswinnende modestudio RANRA laat zich inspireren door IJslandse elfjes

RANRA is de modestudio van IJslander Arnar Mar Jonsson en Londenaar Luke Stevens. Hun gendervrije SS23 collectie wist de Zalando Sustainability Award in de wacht te slepen. RANRA brengt functionele mode met duurzame innovaties, geïnspireerd door guur IJslands en Brits weer.

RANRA werd opgericht door Arnar Mar Jonsson en Luke Stevens. Ze studeerden allebei aan het Royal College of Art in Londen, waar ze een hechte vriendschap smeedden in het lokale kunstcafé. De designstudio stond eerst bekend als Arnar Mar Jonsson – een mond vol – en werd recent omgedoopt tot RANRA.

Ontwerpen gebeurt vanuit hun thuishavens Londen en Reykjavík en de productie vindt plaats in Italië. De specialisatie van het label is outdoorkleding, zowel bedoeld om te dragen in de natuur als in de stad. De moeilijke weersomstandigheden in IJsland en de regen in Engeland sturen het DNA van het merk. Het duo houdt de stoffen zo verantwoord mogelijk, met een mix van technische sporttechnieken en ambachtelijke, handgeverfde afwerkingen. Met zoveel mogelijk natuurlijke materialen, zoals gewaxt katoen en wol, houden ze de snijdende wind en kille regenvlagen op afstand. De zachte kleurtinten van de SS23 collectie zijn te danken aan de kracht van de natuur, aangezien het duo experimenteert met natuurlijke plantverf.

RANRA © Lasse Bak Mejlvang

Voor inspiratie kijken de designers kijken graag om zich heen, naar hun vrienden, maar ook naar toevallige passanten. Wat dragen deze mensen en op welke manier? Naast het produceren van seizoenscollecties houdt RANRA zich bezig met veelzijdige projecten op verschillende niveaus, van textielontwikkeling en productontwerp tot kennis vergaren en interventies op systeemniveau. Met deze projecten willen ze de modesector uitdagen om na te denken over hoe en waarom iets wordt gemaakt.

Het winnen van de Zalando Sustainability Award betekent een geldprijs van 20.000 euro en een samenwerking met Zalando, wat resulteert in een exclusieve collectie met een focus op duurzamere en innovatieve processen. Zalando maakt ook de SS23-collectie beschikbaar voor hun klanten.

Proficiat met het winnen van de Zalando Sustainability Award. Hoe hebben jullie Copenhagen Fashion Week en het winnen van de prijs ervaren?

Het is echt geweldig dat we deze prijs hebben gewonnen. Het geeft erkenning aan het harde werk achter de schermen en aan ons werkethos, namelijk ontwerpen als reactie op specifieke problemen. De award ontvangen is heel spannend en bemoedigend. We voelen ons gestimuleerd om te blijven experimenteren en definiëren wat duurzaam design inhoudt voor een designstudio als de onze. Copenhagen Fashion Week was fantastisch en we zijn enorm dankbaar voor de goede samenwerking met ons team.

Hoe definiëren jullie duurzaamheid?

RANRA richt zich op dingen die zich achter de schermen afspelen: de toeleveringsketen, nieuwe of aangepaste productiemethoden, duurzaam onderzoek naar recycleerbaarheid en reparatie… Beter en duurzamer ontwerpen moet verder gaan dan de kledingstukken an sich. Ook de dingen die je niet ziet, maar wel kunt voelen, zijn belangrijk.

Als studio geloven we dat duurzaam design niet louter bestaat uit het produceren van dezelfde producten in een ecologisch verantwoorder materiaal. Goed, duurzaam design gaat ook over het in vraag stellen van de huidige methodes en oplossingen aanreiken. Deze ideeën zijn net zo belangrijk als het bedenken van de vorm, het silhouet, de kleur en de fabricage – en in veel gevallen zal een bepaalde benadering de esthetische keuzes dicteren. Voor ons begint het ontwerpproces aan het begin van de toeleveringsketen en strekt het zich uit tot de manier waarop een klant een bepaald product gebruikt, hoe we de levensduur kunnen verlengen en wat er gebeurt als het product niet meer bruikbaar is.

Hoe implementeren jullie duurzaamheid bij RANRA?

Als team werken we momenteel aan verschillende projecten, in verschillende vakgebieden, variërend van textielontwerp tot meubilair. Het is een stap in de richting van een meer duurzame benadering van design, die gestuurd wordt door onderzoek en samenwerkingen en waarbij we rekening houden met zowel het ecologische als het ethische aspect. Als team denken we na over wat onze specialisaties zijn en hoe we die kunnen inzetten in verschillende sectoren.

RANRA © Lasse Bak Mejlvang

Op een meer direct niveau denken we ook na over hoe een modestudio werkt en zorgen we voor een cultuur die gericht is op samenwerking. We stellen vragen bij wat we produceren en hoe we daarbij tewerk gaan.

Zijn er innovaties in de modesector waar jullie hart sneller van gaat slaan?

Pangaia’s gebruik van Recycrom kleurstoffen in hun recente Re-Colour collectie is geweldig!

(De Recycrom-techniek gebruikt poeder gemaakt van gerecycleerd textiel om stoffen te verven, nvdr.)

Zijn er merken of mensen waar jullie naar opkijken op vlak van duurzaamheid?

Buiten de mode zijn wij grote fans van de Italiaanse Radicale Architectuurbeweging uit de jaren zestig – met collectieven zoals Superstudio en Archizoom en ontwerpers als Enzo Mari. In onze meubelsamenwerkingen verwijzen we op een directe manier naar de Radicale Architectuurbeweging, maar het ethos van deze stroming beïnvloedt ook de benadering van onze toeleveringsketen, productiemodellen en studiocultuur.

Wat inspireerde jullie SS23 collectie?

We zien elke nieuwe collectie als een proces van verfijning. Bepaalde looks evolueren doorheen de verschillende seizoenen. De evolutie wordt gestuurd door verbeteringen op vlak van productie en door gesprekken met onze dragers. Ook worden er telkens verbeteringen aangebracht aan de toeleveringsketen, aan de materialen, pasvormen, details en functies van een stuk.

Lasse Bak Mejlvang © Lasse Bak Mejlvang

De SS23-collectie is geïnspireerd op IJslandse elfen, Huldufólk, het verborgen volk dat in de natuur leeft. Ze zien er net zo uit als mensen en gedragen zich ook zo, maar zijn net iets vrolijker, mooier en beter gekleed.

Milieuvriendelijke en ethische productie is relevanter dan ooit, maar er is ook nog veel werk aan de winkel om de mode-industrie echt duurzaam te maken. Hoe zien jullie de toekomst van de industrie?

Wij zijn van mening dat ontwerpers buiten de lijntjes moeten kleuren en zich niet alleen moeten richten op het maken van kledingstukken. Denk na over de fabricage, productie, distributie en de cyclus als geheel. Kijk hoe je kunt ingrijpen en een probleem kunt aanpakken op een creatieve manier. Zie probleemoplossend design als de basis en voeg daar esthetiek aan toe. Dat is onze aanpak.