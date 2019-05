Het Italiaanse modehuis Prada zal geen dierenbont meer gebruiken in zijn collecties. De groep sluit zich daarmee aan bij een lange lijst van merken die bont weren. Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert opgetogen.

De lente- en zomercollectie voor vrouwen in 2020 wordt de eerste bontvrije Prada-collectie. Dat zei het Milanese huis in een verklaring. De knoop om bont te bannen werd doorgehakt na een 'positieve dialoog' met de Fur Free Alliance (FFA), een internationale alliantie van meer dan vijftig dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Gaia.

'Innovatie en sociale verantwoordelijkheid zijn fundamentele waarden van de Prada-groep en een bontvrij beleid is een belangrijke stap in deze verbintenis', verklaarde de artistiek directeur Miuccia Prada. 'Onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve materialen zullen het bedrijf in staat stellen nieuwe creatieve grenzen te verkennen en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag naar ethische producten.'

Dierenrechtenorganiaties reageren erg positief. 'Wij juichen de beslissing van de Prada Group toe', aldus Joh Vinding, voorzitter van de Fur Free Alliance (FFA). 'Het bedrijf sluit zich nu aan bij een groeiende lijst van bontvrije merken die inspelen op de veranderende houding van de consument ten opzichte van dieren.'

De lijstje grote merken die bont bannen, wordt langer en langer. Van de Italiaanse Armani, Gucci en Versace tot de Britse Burberry en Michal Kors: stuk voor stuk weren zij bont uit hun collecties.