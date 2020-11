De Amerikaanse modegroep VF Corporation, eigenaar van onder meer Vans, Timberland, The North Face, Lee en Wrangler, gaat het populaire streetwear-merk Supreme uit New York overnemen. Het prijskaartje? 2,1 miljard dollar.

De groep neemt de aandelen van de investeringsmaatschappijen Carlyle Group en Goode Partners over. Zij waren sinds 2017 referentieaandeelhouder van het beursgenoteerde merk. De stichter-eigenaar James Jebbia blijft ook na de overname in het kapitaal van Supreme. Hij startte in 1994 in de New Yorkse wijk Soho met een kleine boetiek, maar intussen is het merk wereldwijd bekend, onder meer dankzij het succes bij skaters.

De voorbije jaren werkte Supreme - waarvan het logo bestaat uit witte letters op een rode achtergrond - samen met andere bekende merken zoals Nike en Louis Vuitton. De omzet van het kledingmerk oversteeg vorig jaar de 500 miljoen dollar. Meer dan de helft van de omzet (60 procent) wordt online gerealiseerd.

De overname zou tegen eind dit jaar afgerond moeten zijn.

