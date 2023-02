Phoebe Philo onthult haar eigen modelabel in september

Britse ontwerpster Phoebe Philo, directeur van modehuis Celine, heeft een officieel Instagram-account gelanceerd voor haar modehuis. Haar eerste collectie zal gelanceerd worden in september 2023.

De Britse Philo is een van de meest gerespecteerde ontwerpers van haar generatie. Ze is vooral bekend voor de vernieuwing die ze bijbracht tijdens haar 10 jaar lange carrière bij Celine. Seizoen na seizoen ontwierp ze vrouwelijke, modernistische kleding en iconische handtassen zoals ‘The Luggage’ en ‘The Classic’ en wist ze een trouwe fansbase uit te bouwen. Toen Philo bij Celine vertrok in 2017 was de modewereld unaniem in rouw. Na haar vertrek kondigde ze al snel de lancering van haar eigen modelabel aan. Nu lanceerde ze op Instagram een pagina voor haar label, en kondigde ze in een bericht aan dat haar collectie in september 2023 zal onthullen op haar website, phoebephilo.com.

Nu Phoebe Philo de draad weer oppikt, zijn alle ogen gericht op de talentvolle Franse ontwerper. Het merk zal haar eigen naam dragen, en werd mede dankzij de financiële steun van de Franse luxe investeerdersgroep LVMH mee opgestart. Over het modelabel in kwestie is echter nog niet veel bekend.