Phoebe Philo, voormalig creatief directeur van modehuis Celine, keert drie jaar na haar afscheid van de modewereld terug met een eigen label.

Het stond er al langer aan te komen, maar nu is het eindelijk zo ver. Na een pauze van drie jaar verschijnt ontwerpster Phoebe Philo opnieuw op het modetoneel. Ditmaal niet als creatief directeur van een luxehuis, maar met haar eigen, gelijknamige label. Haar voormalige werkgever LVMH, het modeconcern achter andere luxemerken als Dior, Fendi en Louis Vuitton, stapt mee in het project, zij het met een minderheidsaandeel. 'Het is enorm belangrijk voor mij om onafhankelijk te zijn en te experimenteren op mijn eigen voorwaarden', vertelt ze aan Business of Fashion.

De Britse ontwerpster zette modehuis Celine (vroeger Céline) op de kaart met een minimalistische en tijdloze garderobe voor de moderne vrouw. Ze ontwierp er iconische tassencollecties zoals 'the Luggage' en 'the Classic'. In de nasleep van de crisis in 2008 slaagde Philo erin het merk op te waarderen tot een van de meest invloedrijke labels in de mode-industrie, terwijl zijzelf al snel uitgroeide tot een van de meest geprezen ontwerpers ter wereld. Toen Philo bij Celine vertrok in 2017 was de modewereld unaniem in rouw.

Met haar nieuwe merk laat de sterontwerpster een nieuwe wind door het modelandschap waaien. Voorlopig is er nog niets bekend over een officiële lanceringsdatum, die wordt pas in januari 2022 bekendgemaakt. Ook over prijzen, stijl of visie van het merk is voorlopig nog niets geweten. Hoe dan ook staat Philo voor een pittige uitdaging. Er is heel wat veranderd sinds ze in 2017 de modewereld vaarwel zei. De nasleep van de coronacrisis heeft het modelandschap ingrijpend veranderd en de digitale aanwezigheid is belangrijker dan ooit. De vraag is dus hoe zij zich daarin een weg zal banen met haar kenmerkende minimalistische stijl.

