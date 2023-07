Phoebe Philo, de ontwerpster die synoniem staat voor tijdloze elegantie, lanceert haar eigen modemerk dit najaar

Het geduld van de Philofielen wordt nog even op de proef gesteld, maar dit najaar is het zover: de iconische Britse ontwerpster Phoebe Philo lanceert haar eigen merk. De ontwerpster heeft enkel een zwart-wit website nodig om het hoofd van haar bewonderaars op hol te brengen.

Het merk van Phoebe Philo werd voor het eerst aangekondigd in juli 2021 en zou oorspronkelijk ergens begin 2022 lanceren. Het bleek allemaal wat meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht, en nieuws over het project viel stil tot februari 2023. Toen werd op Instagram aangekondigd dat de eerste collectie in september 2023 zou worden gelanceerd op phoebephilo.com.

Licht aan het eind van de tunnel

Intussen plaatste het account een nieuwe ontwikkeling: ‘phoebephilo.com is nu open voor registratie,’ valt er te lezen in witte letters tegen een zwarte achtergrond. Genoeg om behoorlijk wat buzz te veroorzaken bij modefans.

Zodra je je gegevens hebt ingevuld en je registratie hebt bevestigd, word je doorgestuurd naar een zwarte webpagina met de tekst: ‘Bedankt voor je registratie. We kijken ernaar uit om contact met je op te nemen.’

Philofiel? Phoebe Philo heeft tijdens haar vruchtbare modecarrière haar stempel gedrukt op het huidige modelandschap. Zoals een iconische ontwerper betaamt, heeft ook Phoebe Philo een eigen leger trouwe fans. Deze worden Philofielen genoemd. Haar toegewijde volgers kijken op naar haar vermogen schoonheid te vinden in eenvoud. De naam Phoebe Philo is synoniem geworden met verfijnde esthetiek en tijdloze, elegante schoonheid. Hoewel haar snits minimalistisch zijn, zijn ze ook chic. De stille luxe-trend die de voorbije lente terug aan populariteit won, ligt volledig in lijn met de stijl van Philo. Haar invloed rijkt zelfs verder dan de mode, want aanhangers van Philo zweren doorgaans bij minimalisme en eenvoud in alle aspecten van het leven.

De Britse Phoebe Philo werd in 1973 geboren in Parijs in een creatief nest. Ze verhuisde als tweejarige met haar ouders naar Londen en begon haar modecarrière bij het gerenommeerde Central Saint Martins College of Art and Design. Haar talent werd opgemerkt door Stella McCartney, waar ze ook goed mee bevriend geraakte, en ze werd haar assistente bij Chloé. Philo’s opmars ging gestaag verder toen ze in 2001 de rol van creatief directeur bij Chloé overnam van McCartney.

Het Chloé-tijdperk

Onder haar leiding bij Chloé blies Philo een frisse wind door het modehuis. Ze introduceerde een ingetogen en eigentijdse benadering van mode, die de aandacht trok van modecritici en beroemdheden. Haar ontwerpen waren bekend om hun sobere lijnen, subtiele details en vrouwelijke elegantie.

Céline-revolutie

In 2006 verliet Phoebe Philo Chloé en in 2008 stapte ze over naar Céline. Onder haar artistieke leiding onderging Céline een transformatie die de mode-industrie op zijn kop zette. Philo bleef vasthouden aan haar kenmerkende minimalistische esthetiek en bracht Céline naar een nieuw niveau van verfijning en moderniteit.

Céline fall/winter 2013/2014 – Getty Images

Ze leek perfect aan te voelen hoe vrouwen zich willen kleden. Daarover zei ze altijd: ‘Ik ontwerp gewoon wat ik zelf wil dragen.’ Voor zij die zich Céline-stuks konden veroorloven vormden de ontwerpen de ideale, dagdagelijkse garderobe. Een Philo-creatie kost je geen moeite om te dragen.

Beroemdheden zoals Sofia Coppola, Kirsten Dunst, Cate Blanchett en Sienna Miller werden vaak gezien in haar creaties, wat de populariteit van Philo een boost gaf.

Zelfs als je geen stuk van Céline uit de Philo-periode in je kast hebt hangen, is de kans groot dat je garderobe door haar beïnvloed is geweest. Haar visie was mee verantwoordelijk voor het inruilen van hakken voor sneakers en Birkenstocks en strakke jurken voor lossere, flowy modellen. Ook het sobere, monochrome kleurenpallet dat enorm populair was tijdens de jaren 2010 schreeuwt ‘Phoebe Philo’.

Het ‘It Bag’-fenomeen

Philo heeft ook een neus voor handtassen. Bij Chloé lanceerde ze de Paddington-tas en ze is ook de vrouw achter de iconische Céline ‘Luggage’, ‘Trio’ en ‘Trapeze’ handtassen. Deze tassen werden al snel de must-have accessoires voor modebewuste vrouwen wereldwijd. Het succes van deze tassen droeg bij aan de cultstatus van Phoebe Philo en versterkte haar positie als visionair ontwerpster.

D-Day

Toen Philo in 2017, na tien jaar aan boord te zijn bij Céline, haar vertrek aankondigde, hoopten haar fans op een eigen merk. Hun geduld wordt dit najaar beloond. Volgens Women’s Wear Daily zal het gaan om prêt-à-porter en accessoires en laat de ontwerpster meteen 150 stijlen op ons los. De collectie zal beschikbaar zijn in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Model Daria Werbowy zal het gezicht zijn van de debuutcampagne.

De reacties op sociale media zijn al laaiend enthousiast, nog voor er maar één kledingstuk onthuld werd. ‘Begin al maar te sparen’, klinkt het unaniem. Als Philo nog steeds de vinger aan de pols heeft, zoals tijdens haar Chloé en Céline-hoogdagen, belooft het merk potten te breken.