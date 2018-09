Philipp Pleins Party in Milaan: wervelende show met een foutje in de apotheose

De talk of town in Milaan vandaag is het event van Philipp Plein gisterenavond. De Zwitser, gekend om het veelvuldig gebruik van stras en doodshoofden in zijn collecties, houdt wel van een feestje. Dat was gisteren niet anders. Rapper Tekashi 6ix9ine opende de show, (anderhalf uur te laat) op een hoger gelegen en met spiegels versierde catwalk.

