PETA danst op graf van Karl Lagerfeld

De Duitse ontwerper Karl Lagerfeld stond bekend om zijn gebruik van bont en leer. Hij zei zelfs ooit: 'In een vleesetende wereld, waar het dragen van leder voor schoenen en zelfs kleding iets algemeen is, is de discussie over bont kinderachtig.' Voor deze uitspraak kreeg hij veel commentaar van dierenrechtenorganisatie PETA.

De organisatie reageert nu op zijn beurt nogal cru op het overlijden van Lagerfeld in een statement dat ze stuurde naar Metro. 'Karl Lagerfeld is niet meer, en hiermee markeren we het einde van een tijd waarin bont en leer gezien werden als een begeerd goed. PETA stuurt een blijk van medeleven naar de geliefden van onze oude aartsvijand,' aldus Ingrid Newkirk, oprichtster van PETA.