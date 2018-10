Paul Smith eert Bauhaus-icoon Anni Albers

Paul Smith is in zee gegaan met de Josef & Anni Albers Foundation voor een capsulecollectie die geïnspireerd werd door de baanbrekende textielontwerpen van de Duitse artieste. In 1994 stierf Anni Albers, maar ze blijft voortleven in haar textielkunst.

Op elf oktober gaat de expo over Anni Albers in Tate Modern van start. Wie maar geen genoeg kan krijgen van haar ontwerpen, kan zich dankzij Paul Smith ook hullen in een trui of sjaal gebaseerd op haar ontwerpen.

De Paul Smith x Anni Albers collectie wordt op elf oktober gelanceerd op PaulSmith.com.