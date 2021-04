De Britse ontwerper Paul Andrew verlaat het iconische schoenen- en modelabel Salvatore Ferragamo na vijf jaar. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het nieuws werd intussen bevestigd.

Te midden van herstructureringen geeft Paul Andrew er de brui aan. Hij maakt nog de pre spring 2022 collectie af en trekt dan de deur achter zich dicht. Er is nog geen opvolger aangekondigd en Andrew heeft ook nog niet gemeld wat zijn toekomstplannen zijn.

'Ik ben ben diep geïnspireerd geraakt door de intelligentie en het technische meesterschap van Salvatore Ferragamo, de man op wiens genialiteit het bedrijf is gestoeld en ook vandaag zijn naam nog leent aan het merk,' zei de ontwerper in een verklaring. 'Het was een eer om in de voetsporen van zijn erfenis en baanbrekende innovatie te mogen stappen en nieuw leven in te blazen. Ik zal altijd dankbaar zijn voor deze kans en ben trots op het werk dat we hebben verricht.'

Voor hij aan boord werd gehaald bij Salvatore Ferragamo werkte hij in het Verenigd Koninkrijk voor Alexander McQueen en in New York voor Narciso Rodriguez, Calvin Klein, en Donna Karan. In 2012 lanceerde Andrew ook zijn eigen schoenenmerk.

In 2016 stelde modehuis Salvatore Ferragamo Paul Andrew aan als hoofd van schoenontwerp. Al snel werd hij gepromoveerd tot creatief directeur van de vrouwencollecties en niet veel later kreeg hij de creatieve leiding over alle collecties.

Tijd voor verandering

Het vertrek van de creatief directeur valt samen met een herstructurering van het familiebedrijf. Ferruccio Ferragamo staat zijn plaats als voorzitter van de raad af aan zijn broer Leonardo. Voorts zullen er ook drie onafhankelijke raadsleden worden aangesteld. Deze herstructurering past in een plan om het merk een nieuwe boost te geven, na tegenvallende resultaten.

Salvatore Ferragamo werd tussen 1923 en zijn dood in 1960 beschouwd als 's werelds meest innovatieve schoenmaker, die enorm geliefd was bij Hollywoodsterren als Joan Crawford en Audrey Hepburn. Hij was de drijvende kracht van belangrijke schoentrends, zoals de sleehak en de plateauzool. Na de dood van de oprichter in 1960, zetten zijn weduwe en kinderen het bedrijf voort en lieten het uitgroeien tot een wereldwijde luxe-krachtpatser met een internationale fanclub.

Salvatore Ferragamo is een van de weinige overgebleven onafhankelijke luxemerken met wereldwijde naamsbekendheid. Het merk wordt al lang gezien als een potentieel overnamedoelwit voor een strategische groep of particuliere investeerder. Hoewel de familie vroeger steevast de boot afhield, hebben de dramatische gevolgen van de pandemie voor onafhankelijke merken en de berichten over de herstructurering speculatie aangewakkerd dat de Ferragamo's het idee om de controle op te geven of te delen niet meer uitsluiten.

