Verschillende filmsterren, dansers en muzikanten hebben in Parijs de in februari overleden ontwerper Karl Lagerfeld herdacht.

Tweeduizend aanwezigen woonden deze week een afscheidsceremonie voor Karl Lagerfeld bij in het Grand Palais in Parijs. Die locatie was geen toeval: het was de plaats waar de ontwerper zijn Chanel seizoen na seizoen vormgaf en voorstelde aan de buitenwereld. Het eerbetoon werd georganiseerd door modehuizen Chanel, Fendi en Karl Lagerfeld en was het eerste gedenkmoment sinds de dood van de ontwerper op 19 februari. Die had nog tijdens zijn leven te kennen gegeven geen begrafenis of ceremonie te willen.

Tijdens de ceremonie vertelden heel wat belangrijke personen in het leven van de iconische ontwerper hoe het was om dicht bij hem te staan. Dat deden onder meer Monica Bellucci, Claudia Schiffer, Gigi Hadid, Carla Bruni, Jeff Koons et Bernard Arnault, maar ook de gouvernante van zijn kat Choupette.

Actrice Tilda Swinton las dan weer voor uit Virginia Woolfs 'Orlando', over de vage grenzen tussen mannen en vrouwen. Haar collega Helen Mirren bracht dan weer muzikale poëzie, samen met violost Charlie Siem. Nog tal van andere beroemdheden deden hun ding en de tweeduizend aanwezigen werden naar huis gestuurd door zanger Pharell Williams.