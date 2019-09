The Empty Shop van Oxfam strijkt dit najaar een maand lang neer in Brussel. Het doel? Een lege winkel vullen met tweedehandsgiften, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Het concept van The Empty Shop is simpel. Een maand lang wordt een lege winkel op de Vlaamsesteenweg gevuld met kwaliteitsvolle kledinggiften en schenkingen van designobjecten. Vervolgens worden de artikelen verkocht aan iedereen die een steentje wil bijdragen en met mooie stuks naar huis wenst te gaan. De opbrengst van de verkoop gaat naar projecten van Oxfam die onrecht en armoede bestrijden.

Oxfam nodigt bekende en minder bekende ontwerpers uit om kleding te schenken voor de shop. De organisatie gaat ook op zoek naar enkele beroemde meters en peters die het project een boost geven en uit hun eigen kledingkast enkele stuks bijeensprokkelen om de rekken van de lege winkel te spijzen.

Ben je een styliste, designer, winkeluitbater, blogger, merk of bedrijf met nog een stapel onverkochte kledingstukken of designobjecten, dan kan je je stock doneren aan The Empty Shop. Als het niet lukt om tijdens de openingsuren langs te komen voor een donatie, is het mogelijk om een te mail sturen naar emptyshop@oxfamsol.be om het ophalen van de gift te regelen.

En ook particulieren die mooie mode- of designstuks van goede kwaliteit in hun kast hebben liggen, kunnen doneren. Zelf niks in de aanbieding? Ga dan gerust een kijkje nemen en tik een item op de kop voor een zacht prijsje. Drie keer prijs: je hebt een goed doel gesteund, het milieu gespaard door tweedehands te shoppen en niet te veel schade berokkend aan je portemonnee.