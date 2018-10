Oude schoenen krijgen tweede leven als hyperpersoonlijke sneakers

Uit iets oud kan ook iets nieuw ontstaan. Dat is het uitgangspunt van productdesigners Ben Hagenaars, Ronald Clays (die nog stage liep bij Raf Simons), Berre Brans, Miguel Warmenbol en Cédric Vanhool. Als deel van het project Custom Territory, waarin studenten van de LUCA School of Arts in Genk de mode in het straatbeeld onderzoeken, ontwerpen ze een sneaker die volledig uit gerecycleerde materialen bestaat. Extra bijzonder: alle grondstoffen komen uit de directe omgeving. Het resultaat is een modulaire sneaker, aan te passen aan ieders voorkeur.

'Custom Territory wil een plek worden waar de grenzen tussen schoenen maken, ontwerpen en dragen vervagen', vertellen de ontwerpers. 'Daarom ontwikkelden we een workshop waar iedereen onze sneakers uit elkaar kan halen en opnieuw kan samenstellen op maat van zijn persoonlijke voorkeur. Elke samenstelling zien we als een nieuw ontwerp dat kan worden toegevoegd aan ons archief. Momenteel zijn deze sneakerontwerpen conceptueel, maar onze ambitie is om een circulair systeem te ontwikkelen en in de markt te zetten.'

Denken als ambachtelijk schoenmaker

'Grote uitdaging daarbij is om niet enkel een gedeconstrueerde esthetiek te ontwikkelen, maar ook een systeem te bedenken waarbij sneakeronderdelen steeds opnieuw kunnen worden samengesteld tot customized modellen.'

'We voorzien een belangrijke rol voor de schoenmaker. Schoenmakers hebben veel ervaring met het repareren van schoenen. Ze werken voornamelijk met traditionele materialen zoals leer en hout, maar sneakers worden vooral uit synthetische onderdelen opgebouwd die aan elkaar worden verlijmd. Ze vinden zelden hun weg tot bij de schoenmaker omdat ze niet gemaakt zijn om te repareren. Custom Territory wil daar verandering in brengen door modulaire sneakercomponenten te ontwikkelen die schoenmakers en dragers in staat stellen om sneakers keer op keer te herstellen en customizen.'

'Er is heel veel interesse in gedeconstrueerde sneakers, kijk maar naar Maison Margiela en Raf Simons. Zij hanteerden eerder al een esthetiek die tot stand komt door het mixen en matchen van verschillende onderdelen en stijlen. Het is interessant om te zien hoe 'vintage looks' en 'aged' sneakers meer en meer worden geapprecieerd door een publiek dat vroeger enkel vlekloze, nieuwe schoenen wou dragen. Hierin zien we absoluut kansen om recupmateriaal te herwaarderen, zowel in constructie als in esthetiek.'