Het Hasseltse filiaal van &Other Stories sluit na 2,5 jaar de deuren. Je kan er nog shoppen tot eind december.

Na amper 2,5 jaar loopt het Limburgse avontuur al af voor de Zweedse modeketen. De Hasseltse winkel is gevestigd in de Hoogstraat en blijft nog open tot 21 december. Het is de eerste & Other Stories in ons land die de boeken moet sluiten. De andere drie winkels zijn gevestigd in Antwerpen, Brussel en Gent.

De medewerkers van het Hasseltse filiaal worden tewerk gesteld bij andere winkels van de H&M-groep. Het pand in de Hoogstraat zal opnieuw verhuurd worden, maar het is nog niet bekend aan wie of wat.