Meer dan tweehonderd organisaties uit veertig verschillende landen roepen modebedrijven via de hashtag #PayYourWorkers op om textielarbeiders correct te betalen voor hun geleverde werk. Sinds het begin van de coronacrisis ziet dit deel van de kledingsector af.

De pandemie zorgde ervoor dat veel merken geplaatste bestellingen annuleerden, bestellingen die ze vaak nog niet betaald hadden. Daardoor loopt de textielindustrie miljarden euro's mis. Dat voelen vooral de kledingarbeiders op het einde van de keten. Zij worden soms niet eens doorbetaald of erger, onwettig ontslagen zonder dat er een ontslagvergoeding betaald wordt. Één op de tien kledingsarbeiders verloor zijn of haar job al. Dat is immens moeilijk voor hen, ze hebben hun, meestal karige, inkomen immers nodig om te overleven. 77 procent geeft aan dat zij of hun familieleden honger heeft geleden en 80 procent eet minder of slaat maaltijden over zodat ze hun kinderen kunnen voeden.

© Enric Català

Het internationale netwerk Clean Clothes Campaign brengt als sinds het begin van de pandemie verslag uit over de wantoestanden en schending van de rechten van werknemers in de wereldwijde kledingindustrie. Met het 'Pay Your Workers'-initiatief trekken ze opnieuw aan de alarmbel waarbij ze eerlijke lonen eisen voor de arbeiders. De tweehonderd deelnemende organisaties waaronder lidorganisaties van de Schone Kleren Campagne en achACT, roepen modebedrijven op om de correcte betaling van hun werknemers tijdens de coronacrisis prioriteit te geven.

De organisaties vragen ook steun te bieden wanneer de fabriek waar ze werken failliet zou gaan. Doelwitten van de campagne zijn grote kledingketens en-merken zoals onder andere Nike, Next en Amazon die zich snel door de pandemie konden worstelen en in 2020 alweer winst boekten. Het zijn die bedrijven die 'Pay Your Workers' wil aansporen om hun kledingarbeiders letterlijk loon naar werken te bieden én hen beter te behandelen.

Het kost kledingmerken maar tien cent per T-shirt om ervoor te zorgen dat kledingarbeidsters de pandemie in ieder geval kunnen overleven, en om hen te beschermen tegen werkloosheid in de toekomst. Dit is het minimum dat merken moeten doen. Een leefbaar loon moet de norm worden in de kledingsector, stelt Sanna Abdessalem van achACT. Pandemie of niet.

