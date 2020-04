De sector voor oud textiel kan op dit moment geen grote toestroom aan.

De sector voor oud textiel roept op om oude kleren en ander textiel nog even thuis te bewaren en niet naar de kledingcontainers op straat en in de recyclageparken te brengen. Dit meldt Go4circle, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, dinsdag in een persbericht. De oproep kwam er nu heel wat Vlaamse recyclageparken opnieuw hun deuren. openden.

De sector voor oud textiel ondervindt zware hinder door de coronamaatregelen. De inzamelaars van oud textiel zijn nog aan het werk om het ingezamelde textiel van de afgelopen dagen en weken te sorteren, maar door de wereldwijde lockdowns en andere ingrepen vinden de bedrijven geen afzet meer. 'Gooi het verzamelde textiel zeker niet in de vuilbak', zegt algemeen directeur Stany Vaes. 'Uw oude kleren zullen na deze crisis heel wat gezinnen kunnen helpen. Het zou dus zonde zijn om het nu zomaar met het restafval mee te geven voor verbranding.'

