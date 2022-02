De Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike sleept het Amerikaanse onlinewinkelplatform StockX voor de rechter omdat het, zonder toestemming, Nike-schoenen verkoopt als non-fungible tokens (NFT's). Dat zijn digitale certificaten waarmee iemand zich eigenaar kan noemen van een voorwerp.

"Stockx drukt NFT's af waarop het logo van Nike prominent aanwezig is, maakt promotie door gebruik te maken van het merk Nike en verkoopt de NFT's tegen opgedreven prijzen aan nietsvermoedende consumenten die geloven of vatbaar zijn om te geloven dat deze 'investible digital assets' (zoals StockX die noemt) door Nike zijn goedgekeurd, terwijl dat niet het geval is", zeggen de advocaten van Nike.

Nike eist een schadevergoeding - het bedrag werd niet bekendgemaakt - en vraagt dat de rechter de verkoop van die NFT's verbiedt. Nog volgens Nike heeft StockX al meer dan 500 NFT's met het Nike-merk verkocht. Het onlinewinkelplatform claimt dat de certificaten doorverkocht kunnen worden of ingeruild voor een echt paar schoenen.

Interessant om weten is dat Nike twee maand geleden zelf een bedrijf heeft gekocht dat handelt in digitale schoenen, namelijk RTFKT (spreek uit als "artefact"). 'Deze overname is een nieuwe stap die Nike's digitale transformatie versnelt en ons in staat stelt atleten en makers te bedienen op het snijvlak van sport, creativiteit, gaming en cultuur,' aldus CEO John Donahoe in een verklaring.

Fikse bedragen

Digitale certificaten als NFT's zijn enorm populair geworden en kunnen flinke bedragen opleveren. De NFT van de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey leverde op een veiling 2,9 miljoen dollar op en de eerste broncode voor het World Wide Web van Tim Berners-Lee werd verkocht voor 5,4 miljoen dollar. De koper van de code, die is beveiligd door blockchain-technologie, wordt aantoonbaar de digitale eigenaar van het item.

Julian Lennon, de zoon van de John Lennon, verkoopt ook Beatles-memorabilia als NFT's. Zo kan je de digitale versie van een jas van John Lennon aanschaffen voor zesduizend dollar. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel dat Julian heeft opgericht, de White Feather Foundation.

Rechtszaken

Het aantal rechtszaken over NFT's neemt ook toe. Miramax spande in november een rechtszaak aan tegen regisseur Quentin Tarantino vanwege zijn plan om een NFT van zijn film Pulp Fiction, die hij regisseerde en de studio verspreidde, te veilen. In januari klaagde Hermès kunstenaar Mason Rothschild aan vanwege de verkoop van NFT's van de iconische Birkin-tassen van het Franse modebedrijf. Rothschild maakte een collage van zes 'MetaBirkins', digitale versies van de populaire Birkin-tas.De NFT-kunstwerken werden verkocht voor 42.000 dollar afgelopen december. (Belga/LP)

