Zin om tijdens de Designer Days in Antwerpen kwalitatieve designermode op de kop te tikken? Onze stilisten verklappen welke looks je zeker niet links mag laten liggen.

Tijdens de Knack Weekend Designer Days shop je tussen zes en tien november stoffen en oude collecties van ontwerpers aan mooie prijzen. Het is goed om op voorhand een plan te hebben, want het kan er druk en chaotisch aan toe gaan. Laat je niet afschrikken, want het blijft het ideale moment om een designerstuk te scoren.

Knack Weekend-stilisten Ilja De Weerdt en Astrid Schilders zorgen voor de ultieme tips. Welke modetrends blijven komende seizoenen nog 'in'? Met welke kleur sla je nooit een mal figuur? En naar welke prints moeten we op zoek?

Bloemen? Check, felle kleuren? Check, power dressing? Check, de mantel van je dromen? Check © Getty

Welke stuks mogen niet ontbreken in je kleerkast?

Ilja De Weerdt : Ik raad aan om te zoeken naar goede basics. Laat nooit een zwarte broek die goed past liggen. Daar heb je jaren plezier van. Kies voor een model dat goed zit en past bij je persoonlijke stijl. Zelf ben ik fan van de comfortabele stijl, die ook erg trendy is op dit moment. Maar als je liever een nauw aansluitend model draagt, moet je daarvoor kiezen. Het goede nieuws is dat stijlen en snits altijd opnieuw in de mode komen als je lang genoeg wacht. En met zwart kun je nooit iets verkeerd doen.

Designers maken ook vaak hele mooie rolkraagtruien. Dat is een basic die altijd van pas kan komen. Je betaalt er tijdens de Designer Days scherpe prijzen voor en de kwaliteit is beter dan in fast fashion ketens.

We wonen in België, dus een goede mantel kan je altijd gebruiken. Bovendien blijven stijlvolle jassen jarenlang in de mode. Een mooie jas is dus een slim stuk om in te investeren.

Een degelijk hemd is eveneens een goede beslissing en qua schoenen zou ik kijken naar sandalen, met of zonder hak. Daar zit je qua modetrends ook vrij safe mee.

Astrid Schilders: Stuks die female empowerment uitstralen zijn een goede investering. Denk aan laarzen en schoenen zonder hak, het oversized pak in een kleur of patroon naar keuze, wijde broeken en (oversized) colberts. Het leuke aan een pak kopen, is dat je beide stuks ook apart kunt dragen. Je shopt er dus eigenlijk niet slechts één outfit mee, maar opent de deur voor verschillende combinaties.

Natuurtinten zijn een blijver in de mode © Getty

Ga voor deze kleuren

Volgens Ilja zijn aardekleuren en natuurtinten goede keuzes. Ze zijn trendy én tijdloos. Bordeauxrood, mosterdgeel en verbrand oranje zie je zowel in de zomer als de winter opduiken en zijn dus slimme investeringen.

Astrid zag de voorbije seizoenen heel wat mooie felle kleuren passeren en ook de komende seizoenen worden kleurrijk, voorspelt ze. Wélke kleuren precies in de mode zullen zijn, kan ze niet zeggen. 'Dat is niet meer van deze tijd, kleuren die 'in' of 'uit' zijn. Kies wat jij mooi vindt, wat jij flatterend vindt en waar jij tot aangetrokken wordt en dat komt helemaal goed.' Ook haalt ze aan dat bruintinten altijd een goede gok zijn en die zag je toevallig ook opvallend veel op de catwalks de voorbije seizoenen.

Ga op zoek naar bloemenprints © Getty

Met deze prints zie je er stijlvol uit

Beide stilisten zijn het erover eens: bloemen en ruiten veroveren de catwalks, het straatbeeld en je garderobe. Goede keuzes, want ze bestaan in heel veel verschillende snits en kleurschakeringen en bijven ook de komende jaren ongetwijfeld in de mode. De voorbije seizoenen had je een groot aanbod in deze prints, dus er zullen tijdens de Designer Days vast mooie stuks met ruiten of bloemen te vinden zijn.