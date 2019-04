Op je paasbest met uniseks collectie van Mosaert

Paul Van Haver (Stromae) en zijn vrouw en stiliste Coralie Barbier brengen een paascollectie op de markt. De stuks worden verkocht in beperkte oplage vanaf drie april.

De paascollectie van Mosaert bestaat uit uniseks T-shirts en sokken in het donkerblauw of wit. De print op de T-shirts is een knipoog naar de protserige Fabergé-eieren. De sokken kregen een bloemenprint.

Coralie Barbier verklaart dat de paaslijn een aanvulling is op de vorige collectie, Capsule 5, waarin de thema's art deco en art nouveau op de voorgrond staan. 'Ik wilde dezelfde lijn doortrekken, maar tegelijk een extra vintage touch toevoegen. Ik hou van T-shirts van oude rockbands die je tegenwoordig overal ziet en wilde diezelfde sfeer oproepen.'

Alle stuks uit de paascollectie worden volledig in België en Frankrijk vervaardigd. Net zoals bij de vorige collector's items zijn de T-shirts en sokken in een beperkte oplage verkrijgbaar.