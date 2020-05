Niet alleen familiebezoeken over de grens zijn vanaf vandaag/zaterdag weer toegelaten, ook winkelen over de grens mag weer. Dat blijkt uit de recentste publicatie van het Staatsblad.

Shoppen in de grensstreek mag terug, maar het is absoluut niet de bedoeling dat mensen nu massaal naar de buurlanden rijden om daar te gaan shoppen. 'Het is een volgende stap in de versoepeling en zoals bij de andere stappen doen we een beroep op het gezond verstand van de mensen en hun verantwoordelijkheidsgevoel', klinkt het. De versoepeling is vooral genomen uit praktisch oogpunt voor mensen die in de grensstreek wonen, verduidelijkt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Familie bezoeken of winkelen aan de andere kant van de landgrens was sinds 20 maart niet meer mogelijk. Ons land sloot toen de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Shoppen in de grensstreek mag terug, maar het is absoluut niet de bedoeling dat mensen nu massaal naar de buurlanden rijden om daar te gaan shoppen. 'Het is een volgende stap in de versoepeling en zoals bij de andere stappen doen we een beroep op het gezond verstand van de mensen en hun verantwoordelijkheidsgevoel', klinkt het. De versoepeling is vooral genomen uit praktisch oogpunt voor mensen die in de grensstreek wonen, verduidelijkt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).Familie bezoeken of winkelen aan de andere kant van de landgrens was sinds 20 maart niet meer mogelijk. Ons land sloot toen de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.