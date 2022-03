Ook LVMH sluit tijdelijk zijn 124 winkels in Rusland

Het Franse bedrijf LVMH, de nummer één van de wereld in luxegoederen, zal zijn 124 boetieks in Rusland vanaf zondag 'tijdelijk' sluiten, zo heeft een woordvoerder vrijdag aangekondigd. Hij verwees naar de 'huidige omstandigheden in de regio'.

© Getty