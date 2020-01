Na Tommy Hilfiger geeft ook Jeremy Scott verstek voor de modeweek in New York. Hij verhuist zijn defilé naar Parijs.

Dat is opvallend, want de show van Jeremy Scott stond al ingepland op 7 februari. Het moest een van de grote openers worden tijdens de modeweek in de Big Apple. Nu laat de ontwerper weten dat het evenement van de kalender wordt geschrapt. In plaats daarvan showt hij op de coutureweek in Parijs in juli. Volgens het label wil de ontwerper een eerbetoon brengen aan de stad die zijn carrière in de steigers zette.

In de gespecialiseerde pers klinkt een ander verhaal. Volgens het modemagazine Women's Wear Daily heeft de beslissing van Scott veeleer te maken met het defilé van Tom Ford, wiens show eveneens gepland staat op 7 februari in Los Angeles.

Leegloop

Jeremy Scott is alleszins niet de enige die de New Yorkse modeweek links laat liggen. Zo liet Tommy Hilfiger al weten dit jaar in Londen te showen. Pyer Moss en Phillip Lim organiseren helemaal geen show, Ralph Lauren moet zijn deelname aan de modeweek nog altijd bevestigen.

Eerder al gaven Victoria Beckham, Alexander Wang en Calvin Klein verstek. Beckham deed dat wegens een verhuis, Wang showt buiten de modeweken en Klein bevindt zich in een overgangsfase. Ook Rihanna, die met Savage x Fenty steevast garant staat voor spektakel, laat de modeweek dit jaar aan haar voorbij gaan.

Marc Jacobs, Carolina Herrera, Oscar de la Renta en Micheal Kors en nog een handvol andere namen staan wel present en zullen dus kunnen rekenen op extra aandacht.

