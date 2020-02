Dirk Bikkembergs is geboren in Duitsland en Marina Yee had een Chinese grootvader. Maar verder waren de Zes van Antwerpen heel ouderwets Belgisch. Niet zo de zes in dit artikel. Ze komen van heinde en ver, maar hebben wel allemaal in Antwerpen of Brussel gestudeerd.

Uit Frankrijk, studeerde in Brussel, gevestigd in Parijs

Voor Marine Serre - voormalig tenniskampioene - haar eigen merk lanceerde, studeerde ze aan de Brusselse modeschool La Cambre. Daarna werkte de 28-jarige Française als stagiaire of assistent voor Annemie Verbeke, Martin Margiela, Alexander McQueen en Dior (waar ze betrokken was bij de laatste collectie van Raf Simons). Serre begon haar eigen merk terwijl ze bij Balenciaga Demna Gvasalia assisteerde. In 2017, nog voor haar eerste show, won ze de LVMH Prize, de grootste prijs voor aanstormend modetalent. Sinds haar catwalkdebuut, in 2018, liggen haar kleren wereldwijd in de beste winkels en wordt ze gedragen door iedereen, van Beyoncé tot Kylie Jenner. A Designer You Should Know titelde de modecriticus van The New York Times haar verslag over Serres show van februari vorig jaar, een evocatie van de apocalyps in een reeks onderaardse tunnels vlak buiten Parijs. Ze heeft intussen dertig mensen in dienst. Twee jaar geleden waren dat er drie, zijzelf en haar vriend inbegrepen. Marine Serre, die grotendeels met gerecupereerde stoffen en gerecycleerde kledingstukken werkt, wordt nu gezien als een van de meest relevante ontwerpers van het moment. 'Ik vind niet dat ik noodzakelijk meer talent heb dan anderen. Net daarom was het voor mij belangrijk om met mijn mode te reageren op wat ik rond mij zag gebeuren.' marineserre.comRushemy Botter en Lisi Herrebrugh, het duo achter Botter, maakten hun Parijse intrede door de grote poort: ze kregen de creatieve leiding van het oude Franse huis Nina Ricci, waar ze in februari vorig jaar met succes op de catwalk debuteerden. De eerste show van hun eigen label kwam er pas in januari dit jaar, tijdens de mannenmodeweek. Het verschil tussen Nina Ricci, dat staat voor romantische damesmode, en Botter, dat opgepimpte, trendy streetwear maakt, is treffend. Rushemy Botter is geboren in Curaçao, maar groeide op in Amsterdam. Hij studeerde mode in Arnhem, Den Haag en de Academie van Antwerpen, waar hij Walter Van Beirendonck en, in zijn masterjaar, Dirk Van Saene als mentor had. Lisi Herrebrugh, die in Amsterdam is geboren, heeft een Nederlandse vader en een Dominicaanse moeder, en bracht tijd door in beide landen. Ze studeerde mode in Amsterdam, liep stage bij Viktor & Rolf, en hielp Botter - met wie ze intussen elf jaar samen is - met zijn afstudeercollectie. Het resultaat, Fish or Fight, won een hele reeks prijzen, waaronder die van Knack Weekend. In 2018 wonnen Botter en Herrebrugh het modefestival van Hyères en nog datzelfde jaar een nominatie voor de LVMH Prize. Ze laten zich inspireren door de Caraïben - de mannen zijn er even ijdel als elegant - maar ook door bijvoorbeeld arte povera. In de handen van Botter kan een plastic zakje couture worden. 'Van iets wat veeleer armzalig is proberen we iets rijks te maken.' botter.shopAchter Kwaidan Editions schuilt een duo. Léa Dickely, 37, is Française, Hung La, 42, een Amerikaan met Vietnamese roots. Ze leerden elkaar kennen aan de Academie van Antwerpen, waar ze elf jaar geleden afstudeerden. Léa Dickely is gespecialiseerd in prints en textiel en heeft gewerkt voor Rick Owens en Alexander McQueen. Hung La was als ontwerper in dienst van Balenciaga en Céline. Het duo, dat vijf jaar in Parijs verbleef en zich intussen in Londen vestigde, begon Kwaidan Editions in 2016. De naam - Japans voor bizarre verhalen - verwijst naar de fantastische verhalen van de naar Japan uitgeweken Ierse auteur Lafcadio Hearn uit 1904, maar meer nog naar de sfeervolle verfilming ervan, door regisseur Masaki Kobayashi, uit 1965. Kwaidan Editions debuteerde in oktober 2018 in de ondergrondse, door David Lynch geconcipieerde Parijse club Silencio, en was datzelfde jaar finalist van de LVMH Prize. De huidige zomercollectie is geïnspireerd door het poederachtige kleurenpalet van schilder Luc Tuymans, met in natuurlijk rubber gedipte denim jassen en jeans, latex in ijsjeskleuren en camouflage. Dat laatste dient 'als een symbolisch commentaar op identiteit'. kwaidaneditions.comNog een duo: Ester Manas en Balthazar Delepierre, samen Ester Manas. Zij is Française, hij Belg. Zij studeerde aan de modeafdeling van La Cambre, hij op het departement grafiek. Hun idee is eenvoudig: ze maken kleren in één enkele maat. 'Ik heb maat 44 en vond het frustrerend dat ik me niet kon kleden', aldus Manas, die zich niet kon herkennen in het aanbod van merken. Voor haar afstudeercollectie aan La Cambre ontwierp ze daarom kleren die pasten bij elke lichaamsvorm. Ze liet zich adviseren door een panel van twaalf vrouwen, mager en dik, groot en klein. Manas begon haar label met Delepierre na werkervaring bij Balenciaga, Paco Rabanne en Acne Studios. Zij is 1m60, hij bijna 2 m: als een idee voor bijvoorbeeld een hemd op allebei werkt, dan is dat een goed idee. Enige uitzondering op de one size fits all-regel: de broeken, waarvoor ze nog geen oplossing hebben gevonden. De productie gebeurt in een sociale werkplaats in Brussel en de meeste stoffen komen van onverkochte stocks. Het label haalde een finaleprijs bij de H&M Design Awards in 2019 en, in datzelfde jaar, het modefestival van Hyères, waar het de Galeries Lafayette Prize won. Het is ook genomineerd voor de LVMH Prize.estermanas.comParisien Antonin Tron, 35, belandde veeleer toevallig op de Academie van Antwerpen. De literatuurstudent hoorde er voor het eerst van tijdens een weekendtrip naar België, op een moment dat hij nog nooit had stilgestaan bij het idee van een carrière in de mode. Na zijn opleiding deed Tronin ervaring op bij Raf Simons en stylist Olivier Rizzo en ging daarna aan de slag bij een reeks Franse luxehuizen: Louis Vuitton, Givenchy en Balenciaga. In 2016 begon hij Atlein. Die naam verwijst naar zijn initialen, maar ook naar de Atlantische Oceaan. Tron is een enthousiaste surfer en hij ontwerpt met een focus op het lichaam, energie en beweging. Hij is gespecialiseerd in flou - hij drapeert en vormt materiaal rond het lichaam - en kiest voor een duurzame aanpak. Hij begint elk seizoen met een zoektocht naar geschikte deadstock-materialen bij fabrieken in Frankrijk en Italië. De materialen en kleuren die hij vindt helpen de collectie te bepalen. Atlein werkt hoofdzakelijk met kleine Franse fabrieken en ateliers. Een kleinere portie wordt uitbesteed in Italië en Portugal. In 2018 won het label de Grand Prix van de Andam, een Franse organisatie die jong modetalent steunt. atlein.comShuting Qiu, 24, studeerde aan de Academie van Antwerpen. Haar afstudeercollectie, She Lives in a Wonderland, was geïnspireerd door een roadtrip in de Marokkaanse woestijn. Ze begon haar label in 2017. De mode van Shuting Qiu staat in het teken van een moderne, romantische vrouw: 'Een vrouw die sterk en onafhankelijk is, maar tegelijk haar zachte, romantische identiteit bewaart.' Ze combineert sterke, vrolijke kleuren met bloemenprints, houdt van zijde en complexe borduursels. Ze vindt haar stoffen in India, Frankrijk en Italië en beschouwt haar extravagante mix and match-stijl als een soort neocouture. Na een debuut tijdens New York Fashion Week showde ze vorig seizoen zowel tijdens de modeweek van Milaan als tijdens Shanghai Fashion Week. Dit seizoen beperkt ze zich noodgedwongen tot een showroom in Parijs. 'Door het coronavirus heb ik de show in Milaan moeten schrappen', zegt ze. 'Logistiek werd het een onmogelijke opdracht. Ik hoop nu dat ik in Parijs raak.' shutingqiu.com