Op 1 juni heropent het TextielMuseum in Tilburg de deuren. Dat zet het museum en creatieve werkplaats in de kijker met een bijzondere samenwerking met textielontwerper Yamuna Forzani.

Yamuna Forzani is kunstenaar, ontwerper en LHBTI+ activiste. Tijdens haar studie aan de KABK in Den Haag startte ze met het ontwikkelen van stoffen in het TextielLab in Tilburg. Daar groeit vandaag een kleurrijke reeks mondmaskers uit, die Forzani niet alleen ziet als fashion statement, maar ook als vriendelijk alternatief voor de intimiderende uitstraling die wegwerpvarianten kunnen hebben. 'Ik hou ervan om een beetje kleur toe te voegen aan het leven. Dat maakt onze dagelijkse ervaringen - van naar de supermarkt gaan tot de trein nemen - spannender.'

De ontwerpen van Forzani werden in het TextielLab vertaald naar de programmeertaal van de 3D-breimachine. In het TextielLab kunnen bezoekers zien hoe de mondkapjes in één stuk uit de machine komen. De mondkapjes worden lokaal en zonder restafval geproduceerd. Conservator Sjouk Hoitsma: 'Juist in een tijd als deze zien we de schaduwkant van ondoorzichtige productieprocessen en een economie afhankelijk van import. Kunstenaars en ontwerpers kunnen in tijd van crisis inspiratie, verbeelding en oplossingen bieden.'

Designer masks by Yamuna Forzani x TextielMuseum, 2020. © Sydney Rahimtoola

De mondkapjes zijn vanaf 1 juni te koop tijdens een bezoek aan het museum (vooraf reserveren van een tijdslot is noodzakelijk) of in de webshop: by.textielmuseum.nl. Er zijn vier ontwerpen beschikbaar (drie voor volwassenen (€20,-) en één voor kinderen (€17,50).

