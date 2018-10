Ontwerpster Anne Kurris stopt met kledinglabel voor kinderen

Vreugde, passie en niet aflatende creativiteit: zo omschrijft Kurris haar carrière als ontwerpster. Na twintig jaar naam te maken als ontwerpster binnen de Belgische kindermode, wilt ze zich meer gaan focussen op haar rol als docente aan de Antwerpse Modeafdeling en Sint-Lucas Antwerpen.

Vanaf eind december zal Kurris' laatste collectie verschijnen voor de zomer van 2019. 'Ik ben heel trots met wat we bereikt hebben', reageert Kurris in een persbericht. 'Samen met mijn collega-ontwerpers hebben we de Belgische kindermode een sterk DNA gegeven en wereldwijd in kaart gebracht. We hebben bij het ontwerpen altijd de kinderlijke verbeelding voorop gesteld, en dat heeft ons zelf 20 jaar lang fris en kleurrijk gehouden.'

'Ik blijf niet alleen docente omdat ik graag les geef, maar ook omdat het een privilege blijft om kennis en ervaring door te geven aan jonge beloftevolle ontwerpers en kunstenaars', vertelt de ontwerpster. 'Ik hoop dat ik een komende generatie kan enthousiasmeren.'