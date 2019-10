De Duitse ontwerpster van baby- en kinderkleding Anja Schwerbrock opent een eerste conceptwinkel in Antwerpen. Daar stelt ze binnenkort ook voor het eerst haar capsulecollectie voor, een fashionlijn voor de hele familie.

Anja Schwerbrock studeerde af als ontwerpster in Hamburg, ging daarna aan de slag bij Comme de Garçons in Japan en lanceerde daarna in 2005 haar eigen label in Antwerpen. De baby- en kindercollectie die ze opstartte in 2012 ligt inmiddels in meer dan 120 verkooppunten verspreid over 27 landen. Vandaag trekt ze ook in een vaste haven in de Antwerpse Kloosterstraat.

In de nieuwe winkel is veel ruimte om het brede verhaal van de ontwerpster te vertellen, want ze doet veel meer dan enkel kinderkleding maken. Ze stelt er ook stukken voor dames en heren voor, net als handgemaakte keramiek, juwelen, bloemen en interieuritems. Bovendien doet de winkel ook dienst als atelier, waardoor klanten een boeiende kijk achter de schermen meekrijgen.

Momenteel werkt Schwerbrock volop aan een nieuwe capsulecollectie voor de hele familie. Die lanceert ze in januari 2020.

www.anjaschwerbrock.com