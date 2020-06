De nieuwe collectie van de Congolees-Amerikaanse ontwerpster Anifa Mvuemba (29) is een heuse internetsensatie geworden na haar innovatieve virtuele modeshow. Wat tot voor kort nog toekomstmuziek leek, kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling terecht.

Het modemerk Hanifa lanceerde de nieuwe collectie 'Pink Label Congo', bestaande uit acht stuks, via een virtuele 3D-show op Instagram. De collectie is een ode aan het moederland van haar ouders, de Democratische Republiek Congo, en een hommage aan alle Afrikaanse kledingmakers.

De ontwerpster greep de lancering van haar nieuwe collectie aan om het te hebben over de schoonheid van Congo, maar ze schuwde ook thema's zoals de pijnlijke geschiedenis van het land en de huidige illegale praktijken in de mijnen niet. Met een korte documentaire voor de show, wist ze een gigantisch publiek bij te scholen over deze onderwerpen.

Omdat het team niet kon reizen om ter plekke te gaan filmen, gebruikten ze clips van YouTube-video's om een beeld te schetsen van het land. Voor Anifa is het belangrijk dat een modecollectie een verhaal vertelt. Door de betekenis achter de kleren, krijgen ze pas echt waarde, stelt ze. Daarom gaat ze ook dieper in op haar eigen pad als ontwerpster en krijgen we inzicht in hoe de schetsen en de ontwerpen voor de collectie tot stand kwamen. 'Ik besefte dat ik een stem had dankzij mijn modelabel', klinkt haar boodschap. Het merk doneert bovendien twintig procent van de winst van de verkoop van het Collette T-shirt aan de ngo Responsible Sourcing Network, die strijdt tegen wanpraktijken in de mijnen.

Coronacrisis dwingt tot creativiteit

Aan Teen Vogue vertelde Anifa dat ze al plannen had voor de digitale show voor de pandemie uitbrak, maar door de lockdown zat er niets anders op dan deze wilde plannen ook echt uit te voeren. Haar debuutshow op New York Fashion Week werd immers afgelast door de coronacrisis. 'Toen ik hoorde hoe ernstig de situatie was, voelde ik me angstig. Ik kreeg ook het gevoel dat het misschien ongepast zou zijn om een nieuwe collectie voor te stellen, terwijl er zoveel mensen zich in moeilijke omstandigheden bevinden.'

Na een meeting met haar team besloot ze toch om verder te werken aan de digitale show en dat bleek een schot in de roos. Het was een overrompelend succes, de Instagramvideo's gingen viraal en de stuks waren in een mum van tijd uitverkocht (ondertussen is het terug mogelijk om de collectie in pre-order te bestellen).

Inclusief

De keuze om via Instagram te streamen, was heel bewust: 'we wilden het heel laagdrempelig maken om de show te bekijken', vertelt Anifa aan Teen Vogue. Op die manier kan iedereen front row van thuis uit meegenieten. Het is zeker niet de bedoeling van de otnwerpster om in de toekomst alle modellen steevast te vervangen door technologie, maar ze is wel erg blij met deze digitale manier om te communiceren met haar publiek.

Het verschil met een gewone livestream van een modeshow is dat deze virtuele show specifiek gemaakt werd voor het online medium. Er worden geen modellen ingeschakeld, maar de ontwerpen lijken wel gedragen te worden door voortschrijdende geesten. Luguber? Vreemd genoeg niet. Dankzij de 3D-renders krijgt een erg duidelijk beeld van hoe de kleding valt op een lichaam en door de close-ups zie je meer details dan tijdens een modeshow in levende lijve.

En hoewel de kleding niet op een zichtbaar model wordt getoond, is het toch erg belangrijk voor de ontwerpster om duidelijk te maken dat haar creaties gedragen kunnen worden door vrouwen van vlees en bloed, in allerlei maten en vormen. Op de webshop gaan de maten dan ook tot 2XL, zodat ook vrouwen met een grotere maat kunnen shoppen bij Hanifa.

Bekijk hieronder de volledige virtuele show

