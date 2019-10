Lucie and Luke Meier, de krachten achter Jil Sander, zullen de mannencollectie van het modehuis voorstellen in Firenze tijdens een speciaal evenement op Pitti Immagine Uomo.

Van 7 tot 10 januari 2020 vindt de modebeurs Pitti Immagine Uomo opnieuw plaats in Firenze. De eregasten voor deze editie zijn Lucie en Luke Meier. Op de 97ste editie zullen zij in de spotlight worden gezet tijdens de belangrijkste modebeurs voor mannenmode. Meer details over het speciale evenement volgen later in november.

Lapo Cianchi, de communicatiedirecteur van Pitti Immagine, lauwert de ontwerpers omwille van hun respect voor minimalistische codes en het doel om emoties op te wekken. 'Het verlangen om kleding te ontwerpen die tijdloos is, is een aanpak die wij verfrissend en hedendaags vinden.' Het echtpaar vormt sinds de lente van 2017 de creatieve directie van het van oorsprong Duitse merk. Ze leerden elkaar kennen in Firenze en vinden het dus zowel professioneel als persoonlijk een mooi vooruitzicht om eregast te zijn tijdens Pitti Uomo.

Vorige winter was Y/Project van de de Belgische ontwerper Glenn Martens eredesigner tijdens Pitti Uomo.