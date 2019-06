Ontwerper Zaim Kamal: 'Twintigers van nu schuwen risico's'

Zaim Kamal (55) is geboren in Karachi en voltooide in 1991 zijn modeopleiding aan Central Saint Martins in Londen. Hij werkte onder meer bij Vivienne Westwood en Swarovski, tot hij in 2013 naar Montblanc trok.

