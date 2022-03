De Zuid-Koreaanse ontwerper Minju Kim won de H&M Design Award in 2013, werd een jaar later genomineerd voor de LVMH Prize, en triomfeerde in 2020 op Netflix in Next in Fashion. Binnenkort ligt de capsulecollectie van haar label MINJUKIM voor & Other Stories in de winkel.

Je hebt voor de gelegenheid een van je vroege collecties geherinterpreteerd.

'Moon Gardener was destijds mijn tweede collectie. Ik dacht: stel dat ik ooit naar de maan ga, dan zal ik de aarde zo erg missen dat ik waarschijnlijk een eigen tuin zal aanleggen. Vervolgens heb ik zitten nadenken wat ik in die tuin zou planten. De silhouetten van de kleren zijn door bladeren geïnspireerd, en voor de prints heb ik planten met strepen gemixt.'

H&M, Netflix, & Other Stories: vind je het belangrijk om een breed publiek te bereiken?

'Door Next in Fashion heb ik heel veel belangstelling en ook steun gekregen, waardoor mijn merk kon groeien, ondanks de pandemie. Door een samenwerking als die met & Other Stories hebben mijn fans gemakkelijker toegang tot onze ontwerpen, én we kunnen de kleren ook gewoon aan een breder publiek tonen.'

Je geeft ook les in Seoel. Wat probeer je je studenten bij te brengen?

'Tot vorig jaar heb ik designstudenten concepttekenen en ontwerpen bijgebracht. Ik geloof dat de unieke, persoonlijke stijl en smaak van een individu veel mensen kan inspireren. Wees jezelf: daar legden de leraars van de Academie van Antwerpen, waar ik studeerde, altijd de nadruk op. Als student kun je je eigen, unieke stijl ontwikkelen en die kan niemand anders kopiëren.'

Wat komt er na je tuin op de maan?

'We maken nu een collectie gebaseerd op een personage uit een Koreaanse mythe. Bari was een dapper meisje dat probeerde een onsterfelijke bloem uit de hel te halen om haar ouders te redden. Later werd ze een godin: ze hielp mensen, maar vormde tegelijk ook een soort brug met het hiernamaals. Ik heb dat altijd zo'n mooi, fascinerend verhaal gevonden. Met de collectie wil ik de Koreaanse cultuur overbrengen, met een etnische sfeer en dito silhouet.'

Beschikbaar vanaf 24 maart, stories.com

