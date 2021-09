Marina Rinaldi werkt dit najaar samen met de de Italiaanse ontwerper Marco De Vincenzo.

'Toen ik pas begon als ontwerper,' zegt Marco De Vincenzo, 'had ik een soort ideaal in mijn hoofd. Maar dat ideaal is voorbijgestreefd. Ik begrijp nu dat mode voor iedereen bedoeld is.' De in Sicilië opgegroeide designer, een van de grootste Italiaanse talenten van zijn generatie, had nooit bewust ontworpen voor vrouwen met een maatje meer. 'Toen Marina Rinaldi vroeg of ik geïnteresseerd was in een capsulecollectie, was ik sowieso al aan het overwegen om een andere richting uit te gaan. Ik wilde opnieuw experimenten, iets doen wat ik nooit eerder had gedaan. Ik heb onmiddellijk ja gezegd. De hele ervaring voelde aan als terug naar school gaan: je zoekt naar de juiste proporties voor een lichaam dat je niet goed kent.' Hij vertelt dat hij veel geleerd heeft over wat vrouwen willen en wat ze nodig hebben. 'Ik denk dat ik hen intussen ook beter begrijp.' Voor wie de mode van De Vincenzo kent, is de collectie onmiddellijk herkenbaar. Te beginnen met het pronkstuk: een mantel in nepbont, met degradé-effect in vier kleuren. Model Precious Lee werd ingeschakeld voor de bijbehorende campagne. 'Ook van haar heb ik geleerd dat size er uiteindelijk niet toe doet. Precious is jong en vrij, comfortabel in haar lichaam. Ze weet precies wat ze doet. Ze is geweldig.' Voor De Vincenzo, die vorig jaar zijn eigen lijn tijdelijk heeft opgeschort, komt de samenwerking met Marina Rinaldi op een goed moment. 'Ik heb vorig jaar mijn kantoor in Milaan gesloten en ben weer in Rome gaan wonen, de stad waar ik als achttienjarige ben gaan studeren en waar ik me thuis voel. Ik wilde terugkeren naar mijn roots, me kunnen uitdrukken zonder al te veel na te denken en zonder rekening te houden met de druk van de markt. Het afgelopen jaar heeft me goed gedaan.' De luxegroep LVMH, die 45 procent van zijn bedrijf bezat, is niet langer betrokken. 'In je eentje ben je authentieker en de mode heeft nu meer dan ooit authenticiteit nodig.' Hij werkt aan verschillende projecten en blijft daarnaast lederwaren ontwerpen voor Fendi, waar hij al meer dan twintig jaar aan de slag is. Hij begon er na de modeschool, als assistent van Frida Giannini en Alessandro Michele, voor zij naar Gucci trokken. 'Die job neemt nog altijd veel tijd in beslag. Ook Fendi verandert (Kim Jones is er sinds vorig jaar creatief directeur van de vrouwencollecties, red.) en dat is fijn. Ik heb me altijd goed gevoeld bij Fendi en dat blijft zo. Maar ik wil daarnaast ook mijn eigen ding kunnen doen. Dat weten ze en dat is oké. Ik heb die balans nodig.' In het voorjaar volgt een tweede capsule voor Marina Rinaldi. 'Die kwam er bijna vanzelf. De tweede keer is altijd makkelijker.'