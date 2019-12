De luxemode gaat door een identiteitscrisis. De streetwearhype is over z'n hoogtepunt heen, de sector moet dringend verduurzamen, consumenten worden kritischer en diverser. Hoe blijf je als merk anno 2020 relevant? Een gesprek met Y/Project-designer Glenn Martens.

Het gaat de laatste jaren hard voor de Brugse ontwerper, die min of meer toevallig in de modewereld gerold is. De kledij van zijn eigen label, Y/Project, wordt gretig gedragen door beroemdheden als Gigi Hadid en Kim Kardashian, zijn sweaterscollecties zijn een instant hit en op de koop toe rijft hij de ene sectorprijs na de andere binnen. Kortom, de bescheiden Bruggeling mag zichzelf stilaan een gevestigde waarde noemen in een sector waar onzekerheid regeert. Een gesprek over authenticiteit, creativiteit en de onzin van sneakers van 600 euro.

...