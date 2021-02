Er zijn nieuwe beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen de Amerikaanse modeontwerper Alexander Wang. Dat meldt de BBC.

De Britse zender brengt het verhaal van een student die in 2019 betast zou zijn geweest door Wang in een nachtclub. Al elf mannen hebben ondertussen de bekende advocate Lisa Bloom onder de arm genomen vanwege ongewenste intimiteiten door de modeontwerper.

Modestudent Keaton Bullen meldde aan BBC dat hij in 2019 in een nachtclub in New York aan de praat was geraakt met Wang. Na een tijdje begon Wang de jongeman te betasten, waarna die laatste geschokt de club verliet. Bullen zal geen klacht indienen tegen Wang, maar wilde zijn verhaal naar eigen zeggen wel naar buiten brengen om andere mannen te steunen die 'leugenaars' genoemd worden.

De bal ging in december aan het rollen toen een Brits model in een TikTok-video verklaarde dat Wang hem betastte tijdens een concert in een nachtclub in 2017. Het model is een van de 11 mannen die vertegenwoordigd worden door advocate Lisa Bloom, die al verschillende slachtoffers van seksueel misbruik verdedigde. Ze meldt aan BBC dat er nog geen gerechtelijke stappen zijn genomen tegen Wang.

De 37-jarige Wang heeft de beschuldigingen steeds ontkend. In december zei hij woedend te zijn dat leugens over hem als waarheden worden voorgesteld. 'Ik heb nooit dergelijk gedrag vertoond en zou mezelf nooit op zo'n manier gedragen', zei hij toen. Zijn advocaat liet aan BBC weten dat hij camerabeelden heeft opgevraagd van de nacht dat Wang Bullen zou hebben betast die 'volgens zijn cliënt de beschuldigingen volledig zullen tegenspreken'.

