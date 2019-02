Ontwerper achter iconische Triple S lanceert nieuwe sneakerlijn

De bedenker van de intussen iconische Triple S van Balenciaga lanceert deze week een nieuwe schoenenlijn. Dat kondigt modemagazine Business of Fashion aan. Zijn nieuwe merk Shoes 53045 zoekt op dit moment nog de nodige fondsen bij elkaar om een eigen winkel te beginnen in 2020, maar stelt in tussentijd wel al enkele eerste ontwerpen voor.

Tourniaire-Beauciel en zijn partner in crime Aurelia Ammour hopen dat de zool van hun nieuwe lijn een definiërend element wordt voor hun merk, net als de dikke zool bij Dr. Martens. Die hoop is niet onterecht, want hij is nogal uniek. De dikke platform-bubbelzool (dat is dankzij Tourniaire-Beauciel vanaf nu een woord) zou met zijn ontwerp immers niet enkel visueel de aandacht trekken, maar ook auditief. Als een paar schoenen minstens 400 dollar kost, kan je er maar beter zoveel mogelijk mee opvallen, niet?

De pre-order verkoop start vrijdag.