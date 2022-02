Droogkasten zijn een sterk onderschatte bron van vervuiling met microvezels zoals polyester, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Een gemiddelde droogkast stoot tot 120 miljoen deeltjes per jaar uit.

Van wasmachines is al langer geweten dat ze bijdragen aan plasticvervuiling van waterlopen. Naarmate de kleding slijt tijdens de wasbeurten, komen microscopische vezels in het afvalwater terecht.

Volle droogkast

Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat droogkasten nog een grotere bron van vervuiling zijn. De studie in Environmental Science & Technology Letters stelt dat een gemiddelde droogkast 90 tot 120 miljoen microvezels per jaar uitstoot.

De onderzoekers droogden kledingstukken 15 minuten in een wasdroger en telden de deeltjes die werden uitgestoten. Voor beide stoffen kwamen 1,4 tot 40 keer meer microscopisch kleine fragmenten vrij dan in eerdere onderzoeken door wasmachines werden gegenereerd voor dezelfde hoeveelheid kleding.

Ze ontdekten ook dat de uitstoot van polyester toeneemt naarmate er meer kleding in de droger wordt gestopt, terwijl de afgifte van katoenen microvezels constant blijft. Mogelijk komt dat omdat de katoenvezels sneller samenklitten.

